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Dünya

Putin: Hindistan'ı Rusya'dan uzaklaştırma girişimleri anlamsız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın kendi tekeline karşı gelen herkesten bir düşman oluşturmaya çalıştığını belirterek, "Hindistan'ı Rusya'dan uzaklaştırma girişimlerinin anlamsız" olduğunu ifade etti.

12:11 . 6/10/2023 Friday
AA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Putin, Soçi şehrinde düzenlenen Uluslararası Valday Kulübü Toplantısı'nda gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.


Putin,
"Batı, kendi tekeline karşı gelen herkesten bir düşman oluşturmaya çalışıyor, herkes risk altında, Hindistan bile ancak Hindistan yönetimi, bağımsız şekilde ulusunun çıkarları doğrultusunda hareket ediyor"
ifadesini kullandı.


"Hindistan'ı Rusya'dan "uzaklaştırma girişimlerinin anlamsız" olduğunu vurgulayan Putin, Hindistan'ın Başbakan Narendra Modi liderliğinde giderek güçlendiği kaydetti.


Putin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) reform yapılması gerektiğine dikkati çekerek, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika gibi ülkelerin "küresel blokta" daha fazla temsil edilmeyi hak ettiğini belirtti.



#Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
#BMGK
#Hindistan
#Rusya
#Uluslararası Valday Kulübü
#Vladimir Putin
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