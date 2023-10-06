Putin: Hindistan'ı Rusya'dan uzaklaştırma girişimleri anlamsız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Putin, Soçi şehrinde düzenlenen Uluslararası Valday Kulübü Toplantısı'nda gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.
"Hindistan'ı Rusya'dan "uzaklaştırma girişimlerinin anlamsız" olduğunu vurgulayan Putin, Hindistan'ın Başbakan Narendra Modi liderliğinde giderek güçlendiği kaydetti.
Putin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) reform yapılması gerektiğine dikkati çekerek, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika gibi ülkelerin "küresel blokta" daha fazla temsil edilmeyi hak ettiğini belirtti.