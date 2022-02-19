Dünya Putin imzayı attı Yedek askerler orduya çağrıldı
AVRUPA

Putin imzayı attı: Yedek askerler orduya çağrıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yedekte bulunan askerlikle yükümlü vatandaşların eğitime alınması için karar imzaladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Putin imzayı attı: Yedek askerler orduya çağrıldı
Putin, yedek askerlerin eğitime alınması için karar imzaladı.

Rusya Yasal Enformasyon İnternet Portalı'nda Putin’in yayımlanan kararına göre, Rusya Silahlı Kuvvetlerinde, Rusya Ulusal Muhafız Birliklerinde, devlet güvenlik kurumlarında ve Federal Güvenlik Servisi kurumlarında askerlik görevi ile ilgili olarak yedekte bulunan Rusya Federasyonu vatandaşlarına 2022 yılında eğitime alınmaları için çağrı yapıldı.

Ayrıca karar ile bakanlar kuruluna ve federal bölgelerin yönetimlerine, yükümlü vatandaşların askerlik eğitimine çağrılması ve ilgili faaliyetlerin uygulanmasını sağlama konusunda talimat verildi.

Rus Federal Yasalarına göre, yedekte olan yükümlüler 3 yılda bir defadan fazla eğitime çağrılamıyor.

Biden Ukrayna gerilimine ilişkin konuştu: Rusya Kiev'i hedef alacak
DÜNYA
Biden Ukrayna gerilimine ilişkin konuştu: Rusya Kiev'i hedef alacak

Putin'den 'Müzakereye hazırız' mesajı
DÜNYA
Putin'den 'Müzakereye hazırız' mesajı

Rusya'dan balistik füzelerin de deneneceği askeri tatbikat
GÜNDEM
Rusya'dan balistik füzelerin de deneneceği askeri tatbikat
Bu acıya yürek dayanmaz

Bu acıya yürek dayanmaz

​Gelinlik ve damatlık tabutlarına örtü oldu.
Putin imzayı attı

Putin imzayı attı

​Yedek askerler orduya çağrıldı.
Sıra EYTye geldi

​AK Parti'den EYT'nin çözümü için 2022 yılı sinyali geldi.
Can kaybı artıyor

Can kaybı artıyor

​Felaketi yaşıyor: Bölgeden gelen görüntüler yürekleri dağladı.

​Serik ve Esenyurt belediyeleri kamuyu milyonlarca lira faiz yükünün altına soktu.

​Biden Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin konuştu.

​Halil Falyalı suikastı Erol Evcil'e uzandı.

​İngilizler mal varlıklarına el koyacak iddiası.

​İngilizler mal varlıklarına el koyacak iddiası.

​Tel Aviv'de üst düzey karşılama yapıldı.

​Güneş paneliyle elektrik 10 yıl sonra bedava.

​Üç ticarethaneden ikisinin en düşük tarifeden yararlanması hedefleniyor.

Altın Değerlendirme Noktaları'nda teslim alınan altınlar kamera önünde poşetlenecek.

​Ticaret Bakanlığı raflardaki fiyat oyununa karşı etiket yönetmeliğini değiştirdi.

​İyon Denizi'nde yanan feribottaki 26'sı Türk 290 yolcu ölümden döndü.

​Ankara'da başlayan uygulama 14 merkeze yaygınlaştırılacak.

​7. Üsküdar Kitap Fuarı'nın onur konuğu Mustafa Kutlu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.