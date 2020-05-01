Putin kriz çıkardı: Yeni yaptırdığı kiliseye kendisinin mozaiğini işletti

Başkent Moskova yakınlarındaki Kubinski'de inşa edilen Rusya ordusunun ana kilisesinin içinde Başkan Putin ve ekibinin mozaikleri işlendi. Ancak bu uygulama ülke genelinde tartışmalara neden oldu.

Mozaikte Putin ve Savunma Bakanı Şoygu'nun yanı sıra Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, Duma Başkanı Volodin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev ve FSB Başkanı Bortnikov da yer aldı.

Uzmanlar da tepki gösterdi

Kilisenin iç duvarına yapılan,“Kırım’ın Kansız Birleşmesi” ve “Zafer Töreni” adını taşıyan mozaiklerle ilgili açıklamada bulunan Rusya Ortodoks Kilisesi sanat, mimarlık ve restorasyon komitesi, konu olan tarihi olaylara imza atan o dönemin devlet büyüklerinin bulunmasının uygun olduğunu söyledi. Kalinin ayrıca, mozaiklerde yer almaları konusunda Putin ve Şoygu’dan izin alınmadığını belirtti.