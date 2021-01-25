Dünya Putin milyar dolarlık sarayı olduğu iddialarını yalanladı
ASYA

Putin milyar dolarlık sarayı olduğu iddialarını yalanladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1.4 milyar dolar değerinde sarayı olduğu iddialarını yalanladı.

Haber Merkezi İHA
Putin.
Putin.

Moskova’ya dönüşü sırasında tutuklanan Rus muhalif lider Alexei Navalny’in kurduğu “Yolsuzlukla Mücadele Vakfı” tarafından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ait ülkenin güneyindeki Gelendzhik tatil kentinde 1.4 milyar dolar değerinde saray yapıldığı iddialarına Putin’den cevap geldi.

VATANDAŞLARIN BEYNİNİ YIKIYORLAR

Üniversite öğrencileriyle telekonferans yoluyla görüşen Putin bir kız öğrencinin sarayı olduğu iddialarının doğru olup olmadığını sorması üzerine, “Bu iddialar zaten 10 yıldır dolaşıyor. Şimdi ise uygun bir fırsat bulup tüm bu malzemeler ile vatandaşlarımızın beynini yıkamaya karar vererek internetten bu gibi görüntüler paylaşmaya başladılar. Burası ne benim ne de yakınlarımın" dedi. "Kelebek stili yüzdüğüm sırada çekilen bir fotoğraf koymuşlar" diyen Rus lider, "Bazen böyle yüzmeyi seviyorum. Fotoğrafta, hiçbir zaman bulunmadığım bir havuzda görülüyorum. Bunun hangi havuz olduğunu bilmiyorum ancak bu şekilde yüzdüm. Ne zaman ve nerede? 2016 yılında Yenisey’de. Dolayısıyla bu basit bir derleme, montaj” ifadelilerini kullandı.

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