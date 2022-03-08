Dünya Putinin suikast korkusu Rusya lideri böyle korunuyor
AVRUPA

Putin'in suikast korkusu: Rusya lideri böyle korunuyor

Rusya Ukrayna savaşı devam ediyor.İki ülke arasında ateşkes sağlanamazken her iki taraftan da kayıp haberleri gelmeye devam ediyor. AB ve ABD Rusya'yı yaptırım listesine boğarken ülke lideri Vladimir Putin'de üst düzey güvenlik önlemleri ile korunuyor. Putin'in suikast korkusuyla korumalar, dublörler ve yiyecek tadımcıları ile kullandığı biliniyor.

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Haber Merkezi Diğer
Putin nasıl korunuyor? Rusya lideri Putin nasıl korunuyor: Putinin suikast korkusu
Rusya lideri Putin.

Rusya Ukrayna savaşı devam ediyor. İki ülke arasında ateşkes sağlanamazken her iki taraftan da kayıp haberleri gelmeye devam ediyor. AB ve ABD Rusya'yı yaptırım listesine boğarken ülke lideri Vladimir Putin'de üst düzey güvenlik önlemleri ile korunuyor. Putin'in suikast korkusuyla korumalar, dublörler ve yiyecek tadımcıları ile kullandığı biliniyor.

KORUMA, DUBLÖR, TADIMCILAR...

Dünyada en çok yaptırım uygulanan ülkelerinden biri olan Rusya'nın lideri Putin suikast planlarını engellemek için korumalar, dublörler ve yiyecek tadımcıları kullanıyor. Rus liderin yakınındaki çılgın koruma ordusu, “operasyonel psikoloji”, fiziksel dayanıklılık ve soğuğa dayanma ve sıcakta terlememe gibi nitelikler için özenle seçilmiş koruma ekibini içeriyor.

ÖZEL EKİP

Putin, halka açık yerlerdeyken yüksek eğitimli özel bir birlik tarafından çevresi kuşatılıyor. Yemek yemeden önce ise ekibinin üyelerine tattırıyor ve güvenliğini sağlamak için bir dizi teknik kullanıyor.

Putin, “operasyonel psikoloji”, fiziksel dayanıklılık ve soğuğa dayanma ve sıcakta terlememe gibi nitelikler için özenle seçilmiş bir ekibe sahip. Bu ekibin Putin'i korumak için kalkan görevi gören ve zırh delici mermilerle dolu Rus yapımı 9 mm SR-1 Vektor tabancaları taşıyan özel çantalarıyla donatıldığı bildiriliyor.

4 KATMANLI GÜVENLİK DUVARI

Putin'in etrafında 4 katmanlı bir güvenlik duvarı bulunuyor. Putin halka açık alanlarda olduğunda, bu özel birimin dört seviyesi, Federal Koruma Hizmeti'nin bir alt bölümü ile çevrili oluyor ancak bunun yalnızca bir bölümü görünür durumda.

İlk katman, tahmin edildiği gibi giyinmiş ve herhangi bir saldırganı caydırmak için tasarlanmış. Her türlü tehlikeye karşı sürekli tetikteler ve genellikle Putin'i kurşunlardan korumak için tasarlanmış, kurşun geçirmez evrak çantaları ve şemsiyeler taşıyorlar.

İkinci koruma katmanı, devlet başkanının etrafında değil, kalabalıklarda gizli bulunuyor. Sivil giyimli ajanlar, kalabalıkta gizlenerek Putin'e karşı gördükleri herhangi bir tehdit edici davranışı takip ediyor ve uygun gördüğünde harekete geçiyor. Üçüncü katman kalabalığın çevresinde bulunurken dördüncü katman ise olası tehditlere karşı çatılarda bulunuyor.

Rusya'dan Avrupa'ya doğal gaz tehdidi: Bizi kesmeye zorluyorlar
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Avrupalı siyasilerin, Rusya'yı Kuzey Akım 1'den gaz akışına ambargo uygulamaya ittiklerini iddia etti.
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Novak, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’ya yönelik suçlamalar nedeniyle Kuzey Akım 1 konusunda adım atabileceklerine işaret etti.
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Mütekabiliyet gereği boru hattından giden doğal gaz akışını kesebileceklerini belirten Novak, “Kuzey Akım 1’den gaz akışına ambargo uygulamak için her hakka sahibiz. Ancak şu ana kadar böyle bir adım atmadık. Bunun kimseye faydası olmaz. Ancak Avrupalı siyasiler açıklamalarıyla bizi buna itiyorlar.” ifadelerini kullandı.
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Rusya, Kuzey Akım 1 hattıyla Baltık Denizi üzerinden Almanya’ya yılda 55 milyar metreküp doğal gaz sevk ediyor.
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Avrupa, tükettiği doğal gazın yaklaşık yüzde 40'ını, başka bir ifadeyle 175 milyar metreküpünü Rusya'dan ithal ediyor.
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Gazprom verilerine göre, şirketin Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderdiği doğal gaz miktarı geçen yıl yaklaşık 42 milyar metreküp düzeyindeydi.
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Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı yüzde 67 artarak megavatsaat başına 322 avroya çıktı.
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Avrupa bu kış halihazırda doğalgaz depolarının boşalmasından ve fiyat artışından dolayı sorunlar yaşarken Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve AB'nin Moskova'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların ardından enerji konusunda çözüm arayışı başladı.
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Azerbaycan başta olmak üzere başka doğalgaz boru hatları ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ilk akla gelen çözümler. Onun ardından nükleer ve yenilenebilir enerji, hidroelektrik santraller ve kömür geliyor.
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Nükleer enerji ihtimali Almanya, İngiltere, Belçika ve Fransa'da her geçen gün düşerken kömür santrallerinin çoğu iklim hedefleri konusundaki baskı nedeniyle kapatılmıştı.
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın, Rusya'nın doğal gaz akışını kesmesi halinde bile bu kışı geçirebilecek durumda olduğunu söyledi.
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Von der Leyen, Avrupa'nın doğal gaz depolarında doluluk oranının son 10 yılın en düşük seviyesinde olduğunu anımsatarak, söz konusu davranışların Rusya'nın enerji tedariki konusundaki itibarına zarar verdiğini anlattı.
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AB'nin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikini artırma ihtimali olan bazı ülkelerle görüştüğünü aktaran von der Leyen, ocak ayında 120'den fazla gemiyle 10 milyar metreküplük rekor düzeyde LNG aldıklarını vurguladı.
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Rusya'nın AB'ye gaz akışını kısmen veya tamamen kesmeye karar vermesi durumunda olası bütün senaryoları incelediklerini bildiren von der Leyen, \"Modellerimiz artık bu kış daha güvende olduğumuzu gösteriyor.\" dedi.
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Von der Leyen, tam bir kesinti olması durumunda uygulanacak yeni bir dizi acil durum önlemi de geliştirdiklerini ifade ederek, \"Bu krizden çıkarabileceğimiz derslerden biri, Rus gazına olan bağımlılıktan kurtulmak için enerji kaynaklarımızı çeşitlendirmemiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yoğun bir şekilde yatırım yapmamız gerektiğidir.\" diye konuştu.
Rusya'dan Avrupa'ya doğal gaz tehdidi: Bizi kesmeye zorluyorlar
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Avrupalı siyasilerin, Rusya'yı Kuzey Akım 1'den gaz akışına ambargo uygulamaya ittiklerini iddia etti. İhtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan karşılayan Avrupa ülkeleri ise doğalgaz akışının kesilmesi ihtimaline karşı alternatif enerji kaynakları arıyor.

Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek hamle: ABD hazırlıklara başladı
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Polonya’nın Ukrayna’ya savaş uçağı tedarik etme konusunun Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından ABD gündemine getirildiğini açıkladı.
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Polonya hükümetinin, Polonya’nın Ukrayna’ya MiG-29 uçaklarını vereceği iddialarını kesin bir dille reddetmesine rağmen, konu ABD başkenti Washington’da tartışılmaya devam ediyor.
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Günlük basın toplantısında sorulara yanıt veren Pentagon Sözcüsü John Kirby, Polonya’nın Ukrayna’ya envanterindeki MiG-29 uçaklarını verme olasılığını “Polonya veya başka bir ulusun alacağı egemen bir karar” olarak nitelendirdi ve ABD’nin bunun önünde durmayacağını söyledi.
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Kirby, “Sadece, Polonya gibi bir devlet bunu yapacak olursa ABD’nin burada oluşacak uçak açığını Amerikan uçakları ile kapatacak kapasitesi olup olmadığı konusunda bir değerlendirme var.” diye konuştu.
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Değerlendirmenin ABD kurumları arasında olduğuna işaret eden Kirby, Polonya hükümetinin bu fikri reddettiğine ilişkin açıklamalarını da gördüğünü söyledi.
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AA muhabirinin “Bu konuyu Polonya savunma bakanlığı ile görüştünüz mü?” sorusuna sözcü, sürecin henüz başında olduklarını, doğru yolu tespit etmeye çalıştıklarını söyledi.
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Bunun üzerine muhabirin, “Polonya hükümeti bu haberleri kesin bir dille reddederken, bu konuyla ilgilenmediklerini söylerken, ABD’de bu yönde kurumlar arası bir değerlendirmeyi tetikleyen şey nedir?” sorusuna ise Kirby, şu yanıtı verdi:
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“Hepinizin de gördüğünü düşünüyorum. Başkan Zelenskiy kongre üyelerini aradığında konuştukları şeylerden biri de uçak da dahil olmak üzere daha fazla ekipman talebiydi. Dolayısıyla biz de tedbir olarak bu yönde bir talep olursa bu nasıl olur noktasında bir değerlendirme yapıyoruz. Bu değerlendirmenin de çok erken aşamalarındayız. Burada bir anlaşma bile yok.”
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Başka bir gazetecinin “O zaman Polonya hükümetinden değil de Zelenskiy’den gelen bir talep üzerine mi çalışma yapıyorsunuz?” sorusuna ise Kirby, uluslararası görüşmelerin detayına girmeyeceğini söyledi.
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Polonya'nın Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya kendi MiG-29'larını vereceği ve buna karşılık ise ABD'nin Polonya'ya F-16 vereceği iddia edilmişti.
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Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ülkesinin Ukrayna'ya savaş uçağı göndermesinin savaşa girmek anlamına geleceğini belirterek, bu nedenle Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeyeceklerini duyurmuştu.
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Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek hamle: ABD hazırlıklara başladı
Polonya'nın Ukrayna'ya savaş uçağı tedarik etme konusunun Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından ABD gündemine getirildiğini açıklayan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Polonya hükümetinin bu senaryoyu reddetmesine rağmen, tedbir olarak bu yönde bir talep olması halinde nasıl adım atılacağına ilişkin çalışmalara başlandıklarının mesajını verdi. Olası bir savaş uçağı tedariki olması halinde Rusya-Ukrayna savaşında dengelerin değişebileceğine dikkat çekiliyor.


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