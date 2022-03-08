Putin'in suikast korkusu: Rusya lideri böyle korunuyor
Rusya Ukrayna savaşı devam ediyor.İki ülke arasında ateşkes sağlanamazken her iki taraftan da kayıp haberleri gelmeye devam ediyor. AB ve ABD Rusya'yı yaptırım listesine boğarken ülke lideri Vladimir Putin'de üst düzey güvenlik önlemleri ile korunuyor. Putin'in suikast korkusuyla korumalar, dublörler ve yiyecek tadımcıları ile kullandığı biliniyor.
Rusya Ukrayna savaşı devam ediyor. İki ülke arasında ateşkes sağlanamazken her iki taraftan da kayıp haberleri gelmeye devam ediyor. AB ve ABD Rusya'yı yaptırım listesine boğarken ülke lideri Vladimir Putin'de üst düzey güvenlik önlemleri ile korunuyor. Putin'in suikast korkusuyla korumalar, dublörler ve yiyecek tadımcıları ile kullandığı biliniyor.
KORUMA, DUBLÖR, TADIMCILAR...
Dünyada en çok yaptırım uygulanan ülkelerinden biri olan Rusya'nın lideri Putin suikast planlarını engellemek için korumalar, dublörler ve yiyecek tadımcıları kullanıyor. Rus liderin yakınındaki çılgın koruma ordusu, “operasyonel psikoloji”, fiziksel dayanıklılık ve soğuğa dayanma ve sıcakta terlememe gibi nitelikler için özenle seçilmiş koruma ekibini içeriyor.
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ÖZEL EKİP
Putin, halka açık yerlerdeyken yüksek eğitimli özel bir birlik tarafından çevresi kuşatılıyor. Yemek yemeden önce ise ekibinin üyelerine tattırıyor ve güvenliğini sağlamak için bir dizi teknik kullanıyor.
Putin, “operasyonel psikoloji”, fiziksel dayanıklılık ve soğuğa dayanma ve sıcakta terlememe gibi nitelikler için özenle seçilmiş bir ekibe sahip. Bu ekibin Putin'i korumak için kalkan görevi gören ve zırh delici mermilerle dolu Rus yapımı 9 mm SR-1 Vektor tabancaları taşıyan özel çantalarıyla donatıldığı bildiriliyor.
4 KATMANLI GÜVENLİK DUVARI
Putin'in etrafında 4 katmanlı bir güvenlik duvarı bulunuyor. Putin halka açık alanlarda olduğunda, bu özel birimin dört seviyesi, Federal Koruma Hizmeti'nin bir alt bölümü ile çevrili oluyor ancak bunun yalnızca bir bölümü görünür durumda.
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İlk katman, tahmin edildiği gibi giyinmiş ve herhangi bir saldırganı caydırmak için tasarlanmış. Her türlü tehlikeye karşı sürekli tetikteler ve genellikle Putin'i kurşunlardan korumak için tasarlanmış, kurşun geçirmez evrak çantaları ve şemsiyeler taşıyorlar.
İkinci koruma katmanı, devlet başkanının etrafında değil, kalabalıklarda gizli bulunuyor. Sivil giyimli ajanlar, kalabalıkta gizlenerek Putin'e karşı gördükleri herhangi bir tehdit edici davranışı takip ediyor ve uygun gördüğünde harekete geçiyor. Üçüncü katman kalabalığın çevresinde bulunurken dördüncü katman ise olası tehditlere karşı çatılarda bulunuyor.