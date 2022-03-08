Putin'in suikast korkusu: Rusya lideri böyle korunuyor

Rusya Ukrayna savaşı devam ediyor. İki ülke arasında ateşkes sağlanamazken her iki taraftan da kayıp haberleri gelmeye devam ediyor. AB ve ABD Rusya'yı yaptırım listesine boğarken ülke lideri Vladimir Putin'de üst düzey güvenlik önlemleri ile korunuyor. Putin'in suikast korkusuyla korumalar, dublörler ve yiyecek tadımcıları ile kullandığı biliniyor.

KORUMA, DUBLÖR, TADIMCILAR...

Dünyada en çok yaptırım uygulanan ülkelerinden biri olan Rusya'nın lideri Putin suikast planlarını engellemek için korumalar, dublörler ve yiyecek tadımcıları kullanıyor. Rus liderin yakınındaki çılgın koruma ordusu, “operasyonel psikoloji”, fiziksel dayanıklılık ve soğuğa dayanma ve sıcakta terlememe gibi nitelikler için özenle seçilmiş koruma ekibini içeriyor.

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ÖZEL EKİP

Putin, halka açık yerlerdeyken yüksek eğitimli özel bir birlik tarafından çevresi kuşatılıyor. Yemek yemeden önce ise ekibinin üyelerine tattırıyor ve güvenliğini sağlamak için bir dizi teknik kullanıyor.

Putin, “operasyonel psikoloji”, fiziksel dayanıklılık ve soğuğa dayanma ve sıcakta terlememe gibi nitelikler için özenle seçilmiş bir ekibe sahip. Bu ekibin Putin'i korumak için kalkan görevi gören ve zırh delici mermilerle dolu Rus yapımı 9 mm SR-1 Vektor tabancaları taşıyan özel çantalarıyla donatıldığı bildiriliyor.

4 KATMANLI GÜVENLİK DUVARI

Putin'in etrafında 4 katmanlı bir güvenlik duvarı bulunuyor. Putin halka açık alanlarda olduğunda, bu özel birimin dört seviyesi, Federal Koruma Hizmeti'nin bir alt bölümü ile çevrili oluyor ancak bunun yalnızca bir bölümü görünür durumda.

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İlk katman, tahmin edildiği gibi giyinmiş ve herhangi bir saldırganı caydırmak için tasarlanmış. Her türlü tehlikeye karşı sürekli tetikteler ve genellikle Putin'i kurşunlardan korumak için tasarlanmış, kurşun geçirmez evrak çantaları ve şemsiyeler taşıyorlar.

İkinci koruma katmanı, devlet başkanının etrafında değil, kalabalıklarda gizli bulunuyor. Sivil giyimli ajanlar, kalabalıkta gizlenerek Putin'e karşı gördükleri herhangi bir tehdit edici davranışı takip ediyor ve uygun gördüğünde harekete geçiyor. Üçüncü katman kalabalığın çevresinde bulunurken dördüncü katman ise olası tehditlere karşı çatılarda bulunuyor.

FOTOĞRAF 15 Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Avrupalı siyasilerin, Rusya'yı Kuzey Akım 1'den gaz akışına ambargo uygulamaya ittiklerini iddia etti. Novak, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’ya yönelik suçlamalar nedeniyle Kuzey Akım 1 konusunda adım atabileceklerine işaret etti. Mütekabiliyet gereği boru hattından giden doğal gaz akışını kesebileceklerini belirten Novak, “Kuzey Akım 1’den gaz akışına ambargo uygulamak için her hakka sahibiz. Ancak şu ana kadar böyle bir adım atmadık. Bunun kimseye faydası olmaz. Ancak Avrupalı siyasiler açıklamalarıyla bizi buna itiyorlar.” ifadelerini kullandı. Rusya, Kuzey Akım 1 hattıyla Baltık Denizi üzerinden Almanya’ya yılda 55 milyar metreküp doğal gaz sevk ediyor. Avrupa, tükettiği doğal gazın yaklaşık yüzde 40'ını, başka bir ifadeyle 175 milyar metreküpünü Rusya'dan ithal ediyor. Gazprom verilerine göre, şirketin Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderdiği doğal gaz miktarı geçen yıl yaklaşık 42 milyar metreküp düzeyindeydi. Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı yüzde 67 artarak megavatsaat başına 322 avroya çıktı. Avrupa bu kış halihazırda doğalgaz depolarının boşalmasından ve fiyat artışından dolayı sorunlar yaşarken Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve AB'nin Moskova'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların ardından enerji konusunda çözüm arayışı başladı. Azerbaycan başta olmak üzere başka doğalgaz boru hatları ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ilk akla gelen çözümler. Onun ardından nükleer ve yenilenebilir enerji, hidroelektrik santraller ve kömür geliyor. Nükleer enerji ihtimali Almanya, İngiltere, Belçika ve Fransa'da her geçen gün düşerken kömür santrallerinin çoğu iklim hedefleri konusundaki baskı nedeniyle kapatılmıştı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın, Rusya'nın doğal gaz akışını kesmesi halinde bile bu kışı geçirebilecek durumda olduğunu söyledi. Von der Leyen, Avrupa'nın doğal gaz depolarında doluluk oranının son 10 yılın en düşük seviyesinde olduğunu anımsatarak, söz konusu davranışların Rusya'nın enerji tedariki konusundaki itibarına zarar verdiğini anlattı. AB'nin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikini artırma ihtimali olan bazı ülkelerle görüştüğünü aktaran von der Leyen, ocak ayında 120'den fazla gemiyle 10 milyar metreküplük rekor düzeyde LNG aldıklarını vurguladı. Rusya'nın AB'ye gaz akışını kısmen veya tamamen kesmeye karar vermesi durumunda olası bütün senaryoları incelediklerini bildiren von der Leyen, \"Modellerimiz artık bu kış daha güvende olduğumuzu gösteriyor.\" dedi. Von der Leyen, tam bir kesinti olması durumunda uygulanacak yeni bir dizi acil durum önlemi de geliştirdiklerini ifade ederek, \"Bu krizden çıkarabileceğimiz derslerden biri, Rus gazına olan bağımlılıktan kurtulmak için enerji kaynaklarımızı çeşitlendirmemiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yoğun bir şekilde yatırım yapmamız gerektiğidir.\" diye konuştu. Rusya'dan Avrupa'ya doğal gaz tehdidi: Bizi kesmeye zorluyorlar Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Avrupalı siyasilerin, Rusya'yı Kuzey Akım 1'den gaz akışına ambargo uygulamaya ittiklerini iddia etti. İhtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan karşılayan Avrupa ülkeleri ise doğalgaz akışının kesilmesi ihtimaline karşı alternatif enerji kaynakları arıyor. BiP'te paylaş

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