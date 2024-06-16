Putin Rusya'daki Müslümanların bayramını kutladı

"Müslüman kuruluşlar aile kurumunun güçlendirilmesine, genç neslin vatanseverlik ruhuyla yetiştirilmesine büyük önem veriyor, özel askeri operasyona (Ukrayna'daki çatışmalara) katılanlara ve gazilerine, onların ailelerine ve yakınlarına etkili yardım sağlıyor. Ve elbette, halkımızın birleşmesine, Rusya'da uluslararası ve dinler arası diyaloğun gelişmesine katkıları önemlidir"