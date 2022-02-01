Dünya Putin Rusyanın güvenlik talepleri Batı tarafından görmezden gelindi
AVRUPA

Putin: Rusya’nın güvenlik talepleri Batı tarafından görmezden gelindi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Macaristan Başbakanı Victor Orban ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Rusya’nın güvenlik talepleri Batı tarafından görmezden gelindi" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Putin: Rusya’nın güvenlik talepleri Batı tarafından görmezden gelindi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya lideri Putin ve Macaristan Başbakanı Orban, Kremlin'de yaptıkları görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ABD ve NATO’dan gelen yanıtların üzerinde çalışıldığını dile getiren Putin, “26 Ocak'ta ABD ve NATO'dan gelen yazılı yanıtı dikkatle inceliyoruz. Ancak Rusya'nın temel kaygılarının göz ardı edildiği şimdiden açık ve Sayın Başbakan'ı bu konuda bilgilendirdim” vurgusunu yaptı.

  • Putin, ABD ve müttefiklerinin, ülkesinin temel güvenlik taleplerini görmezden geldiğini söyleyerek; "Batı, üç temel güvenlik talebimizi karşılamadı" dedi.

Putin şu ifadeleri kullandı:

“NATO'nun genişlemesinin önlenmesi, Rus sınırları yakınlarına saldırı silahı sistemlerinin yerleştirilmesinin reddedilmesi ve bloğun Avrupa'daki askeri altyapısının 1997'deki durumuna geri döndürülmesiyle ilgili üç temel talebimizin uygun bir biçimde dikkate alındığını görmedik.”

"Bir ülkenin güvenliğini başka bir ülkenin pahasına artırmasına izin vermek yanlıştır." ifadesini kullanan Putin, “Başbakan Orban'la Ukrayna ihtilafının çözümü ile ilgili konu tartışıldı, ihlali sistemik bir hal alan insan hakları alanı da dahil olmak üzere Ukrayna'daki durumu görüştük.” diye konuştu.

Romanya ve Polonya'daki füzelerin Rusya'ya bir tehdit olduğunu söyleyen Putin, Rusya'nın Batı ile Ukrayna üzerindeki gerilimi azaltmak için daha fazla müzakereye açık olduğunu söyledi. Putin, yakında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Moskova'ya geleceğini ve bu problemleri görüşeceklerini belirtti.

Macaristan'ın, Rusya'nın Avrupa'da önemli bir ortağı olduğunu söyleyen Putin, "Rusya, Macaristan ile gaz transiti konusunda işbirliğini artırmaya hazır" diye konuştu. Orban da, "Başkan Putin'den yıllık gaz arzını 1 milyar metreküp artırmasını istedim" dedi.

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