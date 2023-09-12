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Dünya

Putin son noktayı koydu: Karabağ Azerbaycan'ındır

Rusya Devlet Başkanı Putin, Karabağ'ın statüsünün tartışılmasının bir anlamı olmadığını belirterek, "Ermenistan yönetimi Azerbaycan'ın Karabağ üzerindeki egemenliğini Prag'ta imzaladığı belge ile kabul etti" ifadelerini kullandı. Ermenistan'ın Rusya ile bağlarını kopardığı iddialarını yalanlayan Putin, "Ermenistan'la hiçbir sorunumuz yok, Paşinyan'la hiçbir sorunumuz yok, onunla sürekli temas halindeyiz" dedi.

Seren Som
14:23 . 12/09/2023 Salı
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (solda) Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan (ortada) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (sağda) Arşiv

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (solda) Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan (ortada) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (sağda) Arşiv

Ermenistan’ın Karabağ üzerindeki hayalleri sona erdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ermenistan'ın ABD ile yaptığı askeri tatbikat üzerine Ermenistan'ın uzun süredir müttefiki olan Rusya ile bağlarını kopardığı yönündeki iddialara cevap verdi. Söz konusu iddiaları yalanlayan Putin, Karabağ için de son sözünü söyledi.

'Karabağ'ın Azerbaycan'ın bir parçası olduğunu tanıdı'

Putin, Ermenistan'ın Azerbaycan’ın Karabağ üzerindeki egemenliğini kabul ettiğinin altını çizerek şu açıklamada bulundu:
"Ermeni yönetimi Prag'ta imzaladığı belge ile Azerbaycan'ın Karabağ üzerindeki egemenliğini tanıdı. Ermenistan yönetimi 1991 tarihli sınırları tanıdıklarını açıklayarak Karabağ'ın Azerbaycan'ın bir parçası olduğunu tanıdı.

'Ermenistan'la hiçbir sorunumuz yok'

Eğer Ermenistan Azerbaycan'ın Karabağ üzerindeki egemenliğini tanımış ise Karabağ'ın statüsünün tartışılmasının bir anlamı yok. Karabağ'ın durumu Erivan'ın kendisi tarafından belirlendi. Ermenistan'la hiçbir sorunumuz yok, Paşinyan'la hiçbir sorunumuz yok, onunla sürekli temas halindeyiz."

Erivan, Moskova'yı hem Ermenistan'a hem de Dağlık Karabağ bölgesindeki etnik Ermeni nüfusa karşı yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçluyor.

  • Erivan-Moskova ilişkileri kopuyor mu?
  • Erivan-Moskova ilişkileri, Dağlık Karabağ savaşı nedeniyle Eylül 2022'den beri giderek kötüleşti.
  • 2 Eylül'de İtalyan La Repubblica gazetesine verdiği bir röportajda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rus barış güçlerinin Azerbaycan'la 2020'deki savaştan bu yana Dağlık Karabağ'daki Ermenileri korumadaki "başarısızlığını" eleştirdi. Paşinyan ayrıca, Erivan'ın güvenliğini neredeyse tamamen Rusya'ya bağlamasının "stratejik bir hata" olduğundan yakındı ve Batı ile daha kapsamlı bir işbirliği yapmayı düşündüğünü söyledi.
  • 5 Eylül'de Ermenistan Savunma Bakanlığı, Ermeni ve ABD birliklerinin bu ay içinde 9 günlük bir tatbikat düzenleyeceğini duyurdu. Bakanlık, tatbikatın "barışı koruma misyonları sırasında çatışan taraflar arasında istikrarı sağlama operasyonlarına" odaklanacağını bildirdi.


#Azerbaycan
#Ermenistan
#Rusya
#Vladimir Putin
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