Putin son noktayı koydu: Karabağ Azerbaycan'ındır

Ermenistan ile yaptığımız maçın öncesinde, Almanya’da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na gitme olasılığımız oldukça yüksekti. Maçı kazansak bu işi büyük oranda bitirmiş olacaktık. Ancak hesapta olmayan beraberlik işleri sıkıntıya soktu. Diyeceksiniz ki, “Sadece 2 puan kaybımı buna neden oldu?”‘ Evet, o iki puanın önemi öylesine çoktu ki, çünkü kalan 3 maçın 2 tanesi Hırvatistan ve Galler deplasmanları. Bu iki ülke de grubun en dişli rakipleri... Stefan Kuntz’un, A Milli Takım teknik