Putin son noktayı koydu: Karabağ Azerbaycan'ındır

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (solda) Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan (ortada) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (sağda) Arşiv
Ermenistan’ın Karabağ üzerindeki hayalleri sona erdi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ermenistan'ın ABD ile yaptığı askeri tatbikat üzerine Ermenistan'ın uzun süredir müttefiki olan Rusya ile bağlarını kopardığı yönündeki iddialara cevap verdi. Söz konusu iddiaları yalanlayan Putin, Karabağ için de son sözünü söyledi.
'Karabağ'ın Azerbaycan'ın bir parçası olduğunu tanıdı'
'Ermenistan'la hiçbir sorunumuz yok'
Erivan, Moskova'yı hem Ermenistan'a hem de Dağlık Karabağ bölgesindeki etnik Ermeni nüfusa karşı yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçluyor.
- Erivan-Moskova ilişkileri kopuyor mu?
- Erivan-Moskova ilişkileri, Dağlık Karabağ savaşı nedeniyle Eylül 2022'den beri giderek kötüleşti.
- 2 Eylül'de İtalyan La Repubblica gazetesine verdiği bir röportajda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rus barış güçlerinin Azerbaycan'la 2020'deki savaştan bu yana Dağlık Karabağ'daki Ermenileri korumadaki "başarısızlığını" eleştirdi. Paşinyan ayrıca, Erivan'ın güvenliğini neredeyse tamamen Rusya'ya bağlamasının "stratejik bir hata" olduğundan yakındı ve Batı ile daha kapsamlı bir işbirliği yapmayı düşündüğünü söyledi.
- 5 Eylül'de Ermenistan Savunma Bakanlığı, Ermeni ve ABD birliklerinin bu ay içinde 9 günlük bir tatbikat düzenleyeceğini duyurdu. Bakanlık, tatbikatın "barışı koruma misyonları sırasında çatışan taraflar arasında istikrarı sağlama operasyonlarına" odaklanacağını bildirdi.