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Putin 'Sözler tutulmadı' diyerek rest çekti: Tahıl anlaşmasından çekilebiliriz

Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna'nın olası NATO üyeliği konusunda, "Bu açıkça Rusya için tehdit oluşturuyor." ifadesini kullandı. Karadeniz Tahıl Anlaşması'na ilişkin de açıklama yapan Putin, "Sözler tutulmadı" diyerek, Batıyı suçladı ve anlaşmadan çekilebilecekleri sinyalini verdi. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Türk mevkidaşı ile Tahıl Koridoru anlaşmasını görüştü.

09:16 . 14/07/2023 Cuma
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Rusya lideri Vladimir Putin

Rusya lideri Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus devlet kanalı Rossiya 24’e yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın olası NATO üyeliği ve 17 Temmuz’da sona erecek tahıl anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rusya lideri, "Birleşmiş Milletler (BM) ile temas halindeyiz ancak BM'nin tahıl koridoru konusundaki çabaları başarısız oluyor. Taraflar sözlerini yerine getirene kadar Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilebiliriz." dedi.

Ukrayna'ya sağlanan yeni silahların çatışmaları tırmandıracağını söyleyen Putin, Ukrayna'nın olası NATO üyeliğinin Rusya için tehdit oluşturduğuna vurgu yaptı.

'Yeni silah sevkiyatı Ukrayna için durumu daha da ağırlaştıracak'

Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Ukrayna'ya silah sevk edilen uzun menzilli füzeler hasar veriyor ancak çatışma bölgesinde kritik bir değişim yaratamadı. Aynı şey yabancı tanklar ve piyade savaş araçları için de geçerli. Dün akşam itibariyle, yalnızca 4 Temmuz'dan bu yana 311 tank imha ettik ve bunların önemli bir kısmı, sanırım en azından üçte biri, Leopar tankları da dahil olmak üzere Batı yapımı. Ukraynalı askerler çoğu zaman Batı yapımı tanklara binmeyi bile reddediyor. Neden mi? Adamlarımız için öncelikli hedef oldukları için çatışma bölgesinde her şeyden önce yok edilirler. Onlar da diğerleri gibi yanıyor, hatta Sovyet yapımı meşhur T-72 tanklarından bile daha iyi yanıyorlar. Yeni silah sevkiyatı Ukrayna için durumu daha da ağırlaştıracak ve çatışmayı alevlendirecek."

"Ne yapacağımızı düşüneceğim"

Tahıl anlaşmasıyla ilgili de konuşan Putin şunları söyledi: "Birleşmiş Milletler ile yapılan bu anlaşmada Rus çıkarlarının dikkate alınması gereken noktalar vardı. Lojistik, sigorta, ürünlerimizin ödemesiyle ilgili nakit akışı ve diğer birçok nokta. Bu konuda hiçbir şey yapılmadı. Bu tamamen tek taraflı bir oyun. Bunlara rağmen anlaşmayı defalarca uzattık. Ama yetti artık. Eğer herkes bize verilen tüm sözlerin yerine getirileceğini yineliyorsa, bırakın bu vaatleri yerine getirsinler. Biz de bu anlaşmaya hemen katılacağız. Önce uzatma, sonra vaatleri yerine getirme seçeneği artık Rusya'ya uygun değil. Önce taahhütlerin yerine getirilmesi öncelikli olsun, ardından da bizim katılımımız gelir.

Birleşmiş Milletler'in Rusya'ya gönderdiği bildirilen mektubu henüz görmedim. Anlaşmanın sona ermesine hala birkaç gün var. Ne yapacağımızı düşüneceğim."



#Rusya
#Vladimir Putin
#tahıl anlaşması
31 dakika önce
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