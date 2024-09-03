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Putin UCM üyesi Moğolistan'da: Tutuklama emrine meydan okudu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi ziyaret kapsamında Moğolistan'a gitti. Bu ziyaret, Rus liderin geçen yıl hakkında tutuklama emri çıkarılmasından bu yana Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üyesi bir ülkeye yaptığı ilk ziyaret oldu.

08:52 - 3/09/2024 mardi
AA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından çıkarılan tutuklama emrine rağmen Moğolistan'a gitti.


Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin'in Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh​​​​​​​ ile bir araya gelmesi beklenirken, iki ülke arasında bazı belgelerin da imzalanması planlanıyor.

Öte yandan, Moğolistan'ın Putin hakkında yakalama kararı çıkartan Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) üyeliği gündeme gelmişti.


Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, UCM kararı veya Moğolistan'ın üyeliğinin Rusya'nın gündemindeki bir sorun olmadığını söylemişti.


UCM'nin Putin hakkında yakalama kararı

UCM, Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını ve bu kararın ömür boyu geçerli olduğunu Mart 2023'te duyurmuştu.


Moğolistan da Roma Statüsü'nü imzalayan ve UCM'ye üye olan 124 ülke arasında yer alıyor.



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