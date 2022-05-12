Putin Ukrayna'daki başarısızlığın faturasını FSB’'ye kesti: Yetkileri GRU’ya devredildi

24 Şubat’ta Ukrayna’ya başlattığı işgal sonrası beklediği zafere ulaşamayan Rusya lideri Vladimir Putin, savaştaki başarısızlığın faturasını Federal Güvenlik Servisi’ne (FSB) kesti. İngiliz Telegraph gazetesi, Putin’in Ukrayna’daki istihbarat operasyonlarının komutasını FSB’den alıp, Rusya İstihbarat Teşkilatı’na (GRU) devrettiğini yazdı. Ukrayna savaşında yetkilendirilen ismin ise Suriye’deki katliamlarda parmağı olduğu düşünülen Korgeneral Vladimir Alekseyev olduğu belirtildi. Savaşta ‘başarısız istihbarat’ nedeniyle hüsrana uğradığını düşünen Rus başkan daha evvel Rusya FSB dış istihbarat ünitesi lideri Sergei Beseda’yı konut hapsine almış, onlarca kumandanı da kovmuştu.

DÜNYA Putin yavaşlayan askeri harekatın faturasını 8 generale kesti