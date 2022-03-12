Dünya Putin yavaşlayan askeri harekatın faturasını 8 generale kesti
ASYA

Putin yavaşlayan askeri harekatın faturasını 8 generale kesti

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'da yavaşlayan askeri harekatın nedeniyle cephe hattında görev yapan en az 8 generali değiştirdiği, iki üst düzey istihbarat yöneticisi hakkında da ev hapsi alındığı iddia edildi.

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Haber Merkezi Diğer
Putin yavaşlayan askeri harekatın faturasını 8 generale kesti
Rusya Devlet Başkanı Putin.

Rusya'nın Ukrayna'yı askeri harekatının üçüncü haftasına girilirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Rus istihbaratı FSB'den üst düzey bazı isimlerin gözaltına alındığı iddia edildi.

  • Washington merkezli bir düşünce kuruluşu olan Savaş Çalışmaları Enstitüsü'nün Ukraynalı yetkililer ve medya raporlarına dayandırarak hazırladı rapora göre Putin, işgal harekatının uzaması nedeniyle faturayı bazı generaller ve istihbarat yetkililerine kesti.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov, Putin'in en az 8 generali, cephe hattındaki başarısızlıkları nedeniyle görevde aldığını söyledi.

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Ev hapsine alındı

Ayrıca Rusya istihbarat kurumu FSB'nin 5. Servis biriminde çalışan personelden bazılarının da gözaltına alındığı belirtildi. Ukrayna medyasında ve bağımsız bir Rus haber kuruluşunda yer alan habere göre, 5. Servis'in başkanı Sergey Beseda ve yardımcısı Anatoly Bolyukh Cuma günü ev hapsine alındı.

  • Savaş Çalışmaları Enstitüsü'nün verdiği bilgiye göre FSB bünyesinde yer alan 5. Servis, Ukrayna'daki siyasi durumla ilgili istihbarat toplamakla görevliydi.

Rusya ordusu, 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal harekatına başlamış ancak ülke içerisinde güçlü bir direnişle karşılaşmıştı. Rus birliklerinin birçok bölgede ilerleyişi yavaşlarken, Rus hava kuvvetleri de uzun bir süre Ukrayna jetlerine karşı hava hakimiyeti sağlayamamıştı.

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