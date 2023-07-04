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Putin Wagner isyanından sonra ilk kez konuştu: Dış baskılara direniyoruz

Ülkesinin karşılaştığı ambargolara değinen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rus halkı, daha önce hiç olmadığı kadar konsolide oldu" dedi. Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna'dan 'Moskova karşıtı devlet yaratıldığını' söyledi.

12:37 . 4/07/2023 Salı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin
, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün çevrimiçi toplantısında konuştu.

Putin, Wagner paralı asker grubunun geçtiğimiz ay çıkardığı silahlı isyandan bu yana ilk kez küresel bir zirvede konuşma yaptı.

Hindistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen zirvede Putin, "Rusya dış baskılara, yaptırımlara ve provokasyonlara direniyor ve direnmeye devam edecek." dedi.

"Rus halkı konsolide oldu"

Ülkesinin mevcut durumda istikrarlı bir şekilde gelişmeye devam ettiğini belirten Putin, şunları söyledi:

Rus halkı, daha önce hiç olmadığı kadar konsolide oldu. Rus siyasi çevreleri, tüm toplum, silahlı isyan girişimine karşı birleşik bir cephe olarak konuşarak, anavatanın kaderi için birliği ve yüksek sorumluluğu açıkça gösterdi.

Rusya Devlet Başkanı, ülkesine eşi benzeri görülmemiş yaptırımların uygulandığını kaydederek, bu ambargoların gayrimeşru olduğunu vurguladı.

"Ukrayna'dan Rusya karşıtı devlet yaratıldı"

Kommersant'ın aktardığına göre, Vladimir Putin, komşu Ukrayna'dan "Rusya karşıtı bir devlet yaratıldığı" şeklindeki görüşünü de paylaştı:

Sekiz yıl boyunca silahlarla dolup taştılar. Donbas'ın sivil halkına yönelik saldırılara göz yumdular.

Neo-Nazi ideolojisini yerleştirmek için mümkün olan her yola başvurdular. Bütün bunlar Rusya'nın güvenliğini tehlikeye atmak, ülkemizin kalkınmasını engellemek içindi.



#Vladimir Putin
#Rusya
#Wagner
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