Dünya Putinden dikkat çeken benzetme Ukrayna ABDnin bir enstrümanı haline geldi
AVRUPA

Putin'den dikkat çeken benzetme: Ukrayna ABD’nin bir enstrümanı haline geldi

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, güvenlik kuruluşları ve özel servislerin yetkilileriyle yaptığı görüşmede yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Putin, baskı ve yıldırma taktiklerinin birçok ülke tarafından kullanıldığını ifade ederek, “Bunu ABD'nin bir enstrümanı haline gelen Ukrayna örneğinde görüyoruz.” dedi.

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Haber Merkezi DHA
Putinden dikkat çeken benzetme: Ukrayna ABD’nin bir enstrümanı haline geldi
Rusya Devlet Lideri Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, güvenlik kuruluşları ve özel servislerin yetkilileriyle yaptığı görüşmede açıklamalarda bulundu.

"ABD TARAFINDAN KONTROL EDİLİYOR"

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’nın ‘direkt’ olarak ABD tarafından kontrol edildiğini ve bağımsızlığını kaybettiğini belirterek, “Şantaj, baskı, yıldırma taktikleri, neredeyse tüm alanlarda bazı ülkeler tarafından uzun süredir kullanılmaktadır. Bunu yapanların başardıklarını Amerikan dış politikasının bir enstrümanı haline gelen Ukrayna örneğinde görüyoruz. Ukrayna aslında egemenliğini kaybetti ve Rusya'ya, Birlik Devletimiz Belarus’a, bir bütün olarak CSTO ve Bağımsız Devletler Topluluğu'na (BDT) karşı bir koçbaşı olarak kullanan ABD tarafından doğrudan kontrol ediliyor” dedi.

“UKRAYNA, BİR TEST ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ”

Ukrayna’nın ABD tarafından bir ‘test’ alanına dönüştürüldüğünü belirten Putin, “Ukrayna bölgesi askeri biyolojik deneyler için bir test alanına dönüştürüldü ve şimdi ağır olanlar da dahil olmak üzere silahları sağlıyorlar. Kiev rejiminin nükleer silah alma arzusuyla ilgili açıklamalarını görmezden geliyorlar. Ayrıca sözde kirli bombayı provokasyon için kullanma planları da var” ifadelerini kullandı.

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HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir TBMM'den PKK propaganda kanalına bağlandı. Burada yaptığı konuşmada TSK'yı hedef alan Taşdemir, terörle mücadele için ayrılan bütçeyi eleştirdi.

Terörle mücadele harcamalarından rahatsız olan Taşdemir, '2020 - 2022 yılı arasında bütçenin büyük kısmı savaşa ayrıldı. Yani Kürtlere karşı kullanıldı. Bütün ülkenin kaynaklarını buraya aktardılar. Bu politika 2023'te giderek daha fazla derinleşecek. Burada bir ısrar ve süreklilik göreceğiz.' dedi.
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