Putin'den dikkat çeken Gazze açıklaması: Erdoğan uluslararası toplumun öncü sesi oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da bulunan Gostiny Dvor Ticaret ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen yıllık özel soru-cevap oturumuna ve yıl sonu basın toplantısına katıldı.
Putin, Erdoğan'ın Gazze'deki durumu anlatmak için uluslararası toplumun öncü sesi olduğunu söyledi.
'Gazze'deki katliamın öncü sesi oldu'
'Filistin devletinin yanındayız'
Türkiye gibi Filistin devletinin kurulmasına dair BM kararlarının uygulanmasından yanayız. Erdoğan'la bu konularda sürekli temas halindeyiz. Yaklaşımlarımız çok yakın.