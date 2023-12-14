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Dünya

Putin'den dikkat çeken Gazze açıklaması: Erdoğan uluslararası toplumun öncü sesi oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Erdoğan, Gazze'deki trajediye dikkat çeken, durumu iyileştirmek, uzun vadeli barış koşullarını yaratmak için her şeyi yapan uluslararası toplumun liderlerinden biridir" dedi. Putin ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anlaştıklarını belirterek, Türkiye'yi 2024 yılının başında ziyaret edebileceğini açıkladı.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
13:39 - 14/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 14:32 - 14/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Rusya lideri Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'deki çabalarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.
Rusya lideri Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'deki çabalarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da bulunan Gostiny Dvor Ticaret ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen yıllık özel soru-cevap oturumuna ve yıl sonu basın toplantısına katıldı.


Putin, Erdoğan'ın Gazze'deki durumu anlatmak için uluslararası toplumun öncü sesi olduğunu söyledi.



'Gazze'deki katliamın öncü sesi oldu'

Rus lider Putin,
"Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki durumu anlatmak için uluslararası toplumun öncü sesidir. Bu durumu düzeltmek için sürekli çaba sarf ediyor. Yaşanan felakete karşı sessiz kalmıyor. Erdoğan ile birlikte sürekli temas halindeyiz. Türkiye'yi ziyaret etmeyi planlıyordum ama Erdoğan'ın yoğun çalışma temposu nedeniyle bu ziyaret gerçekleşmedi. Gelecek sene başında Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleşebilirim"
dedi.

'Filistin devletinin yanındayız'

Türkiye gibi Filistin devletinin kurulmasına dair BM kararlarının uygulanmasından yanayız. Erdoğan'la bu konularda sürekli temas halindeyiz. Yaklaşımlarımız çok yakın.


Türkiye ziyareti açıklaması

"Erdoğan ile gelecek yıl Türkiye'de buluşma konusunda anlaştıklarını belirten Putin, yaptığı açıklamada,
"Erdoğan, Gazze'deki çabalarda öncü rol üstleniyor. Gazze'de ve Doğu Kudüs'te BM kararlarını uygulamalıyız. Başkan Erdoğan ile bu konuda yakın bir noktadayız. Erdoğan ile önümüzdeki yılın başında yeni bir görüşme olabilir" i
fadelerini kullandı.


#Putin
#Recep Tayyip Erdoğan
#Gazze
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