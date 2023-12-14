Putin'den Erdoğan'a övgü dolu sözler: Gazze'de öncü rol üstleniyor

Altı yıl aranın ardından Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında Atina’yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Gazze'deki insanlık dışı soykırımla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze Kasabı Netenyahu için, "Netanyahu ve suç ortaklarının tüm soykırımcılara ibret olacak bir ceza almaları lazımdır. Kimsenin aklına bir daha sivil öldürmek, hastane bombalamak, pazar yeri vurmak gelememesi için bu yargılama çok önemli. Çünkü hesabı sorulmayan katliamlar, soykırımlar tekrarlanır." ifadelerini kullandı.