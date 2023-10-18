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Dünya

Putin'den İsrail'in Gazze'deki hastane katliamı sonrası ilk açıklama: Korkunç bir olay ve felaket!

Rusya Devlet Başkanı Putin, Gazze'deki hastane saldırısının taraflar arasındaki müzakereleri başlatmak için işaret olması gerektiğini belirterek, "Trajedi, korkunç bir olay ve felaket. İnsani nitelik taşıyan bir yerde yüzlerce insan yaralandı ve yüzlercesi öldü" dedi. Bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını desteklediklerini vurgulayan Putin, "İlkeli bir tutumumuz var ve bunun bugünkü krizle hiçbir ilgisi yok. Biz, her zaman başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen bir Filistin devletinin kurulmasından yana olduk" ifadesini kullandı.

13:09 . 18/10/2023 mercredi
AA
Putin, İşgalci İsrail'in Gazze'de hasteyi vurmasını değerlendirdi.

Putin, İşgalci İsrail'in Gazze'de hasteyi vurmasını değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’de gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında basın mensuplarının, İsrail'in Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısına ve Ukrayna’ya ilişkin sorularını yanıtladı.

Bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını desteklediklerini vurgulayan Putin,
"İlkeli bir tutumumuz var ve bunun bugünkü krizle hiçbir ilgisi yok. Biz, her zaman başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen bir Filistin devletinin kurulmasından yana olduk."
ifadesini kullandı.
Putin, Gazze'de çok sayıda insanın hayatını kaybettiği Filistin’deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırıyı değerlendirerek, şunları kaydetti:
"Trajedi, korkunç bir olay ve felaket. İnsani nitelik taşıyan bir yerde yüzlerce insan yaralandı ve yüzlercesi öldü. Bunun, bu çatışmayı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmemiz gerektiğine dair bir işaret olmasını umuyorum. Taraflar, en azından bir şekilde temaslara, müzakerelere başlamalılar."



#Putin
#Gazze
#İsrail
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