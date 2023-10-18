Putin'den İsrail'in Gazze'deki hastane katliamı sonrası ilk açıklama: Korkunç bir olay ve felaket!

"Trajedi, korkunç bir olay ve felaket. İnsani nitelik taşıyan bir yerde yüzlerce insan yaralandı ve yüzlercesi öldü. Bunun, bu çatışmayı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmemiz gerektiğine dair bir işaret olmasını umuyorum. Taraflar, en azından bir şekilde temaslara, müzakerelere başlamalılar."