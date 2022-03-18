Dünya Putinden Macrona Siviller için mümkün olan her şeyi yaptık
AVRUPA

Putin'den Macron'a: Siviller için mümkün olan her şeyi yaptık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda Ukrayna'daki durumu görüştü. Putin, Rus askerlerinin sivillerin hayatını kurtarmak ve güvenli tahliyeler için insani koridorlar düzenlemek dahil mümkün olan her şeyi yaptığını söyledi.

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Haber Merkezi AA
Putinden Macrona: Siviller için mümkün olan her şeyi yaptık
Vladimir Putin ile Emmanuel Macron

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ve Macron arasında yapılan telefon görüşmesinde, Ukrayna ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

  • Marcon tarafından dile getirilen endişelere cevap veren Putin, Rus askerlerinin sivillerin hayatını kurtarmak ve güvenli tahliyeler için insani koridorlar düzenlemek dahil mümkün olan her şeyi yaptığını aktardı.

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Putin, Donbas bölgesinde Ukrayna silahlı güçlerince her gün savaş suçu işlendiğini söyleyerek, bu bölgeye yönelik roket ve top saldırıları gerçekleştiğini ifade etti.

Putin ve Macron, Rus ve Ukraynalı heyetlerin görüşmelerini de ele alırken, bu bağlamda olası anlaşmaların geliştirilmesine yönelik Rus tarafının yaklaşımı Macron’a aktarıldı.

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