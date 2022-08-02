Dünya Putinden "nükleer savaş" açıklaması Kazananı olmaz
AVRUPA

Putin'den "nükleer savaş" açıklaması: Kazananı olmaz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması Gözden Geçirme Konferansı'na gönderdiği mektupta, Rusya'nın nükleer savaş istemediğini ve böyle bir savaşın galibi olmayacağını ifade etti.

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Haber Merkezi İHA
​Putinden nükleer savaş açıklaması: Kazananı olmaz
Rusya Devlet Başkanı Putin

Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın 5 yılda bir düzenlenen ve bu yıl 10'ncusu yapılan Gözden Geçirme Konferansı'na mektup gönderen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önemli mesajlar verdi.

Anlaşmanın önemine değinen Putin, "Yarım yüzyıldan fazla bir süredir anlaşma, uluslararası güvenlik ve stratejik istikrar sisteminin kilit unsurlarından biri haline geldi. Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi, silahsızlanma ve atom enerjisinin barışçıl kullanımı alanlarında öngördüğü yükümlülükler, hem nükleer hem de nükleer olmayan ülkelerin çıkarlarını tam olarak karşılamaktadır" dedi.

"NÜKLEER SAVAŞIN GALİBİ OLAMAZ"

Anlaşmanın taraflarından olan ABD'ye karşı yükümlülüklerini yerine getirdiklerinden bahseden Putin, "Anlaşmaya taraf bir devlet ve onun tevdi kuruluşlarından biri olarak Rusya, anlaşma şartlarını ve ruhunu tutarlı bir şekilde takip etmektedir. Silahların azaltılması ve sınırlandırılmasına ilişkin ABD ile olan ikili anlaşmalar çerçevesindeki yükümlülüklerimiz eksiksiz olarak yerine getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

  • Nükleer bir savaşı kimsenin kazanamayacağını dile getiren Putin, "Nükleer savaşın galibi olamaz ve hiçbir zaman nükleer savaş açılmamalı. Biz, uluslararası toplumun tüm üyeleri için eşit ve bölünmez güvenlikten yanayız" ifadelerini kullandı.

"Tüm ülkelerin herhangi bir ek koşul olmaksızın barışçıl nükleer enerjiye erişim hakkına sahip olması gerektiğine inanıyoruz"

Anlaşmayı önemsediklerini ve nükleer çerçevede tecrübelerini ortaklarıyla paylaşabileceklerini aktaran Putin, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) güvenlik önlemleri sistemine anlaşmanın bir doğrulama mekanizması olarak büyük önem veriyoruz ve bunun nesnel, politikadan arındırılmış ve teknik olarak gerekçeli uygulanmasını sağlamanın son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Gerekliliklerine uyan tüm ülkelerin herhangi bir ek koşul olmaksızın barışçıl nükleer enerjiye erişim hakkına sahip olması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Rusya'nın nükleer enerji alanındaki tecrübelerini ortaklarıyla paylaşmaya hazır olduğunu ifade eden Putin, "Konferansın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na taraf olan tüm devletlerin yükümlülüklerine sıkı sıkıya bağlı kalmaya hazır olduklarını yeniden teyit edeceğini, nükleer silahların yayılmasını önleme rejiminin güçlendirilmesine ve dünyada barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasına önemli bir katkı sağlayacağını umuyoruz" dedi.

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