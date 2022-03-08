Dünya Putinden saldırılar sürecek mesajı Acemi asker kullanmayacağız
AVRUPA

Putin'den 'saldırılar sürecek' mesajı: Acemi asker kullanmayacağız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'yı işgal girişimleri sırasında sadece profesyonel askeri birlikleri sahaya süreceklerini duyurdu. Putin, "Ukrayna operasyonunda sadece profesyonel askerler kullanacağız. Acemi asker kullanmayacağız" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Putinden saldırılar sürecek mesajı: Acemi asker kullanmayacağız
Vladimir Putin, Ukrayna operasyonlarında acemi askerlere görev verilmeyeceğini açıkladı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi 13'üncü gününe girdi. Başkent Kiev de dahil olmak üzere birçok kenti kuşatan Rus güçleri, müzakere masasında Ukrayna'nın taleplerini kabul etmedi.

Taraflar, birkaç şehirde uygulanacak ateşkesler ile sivillerin tahliyesine müsaade edileceğini duyurdu.

Birleşmiş Millet bugüne kadar 1 milyon 700 binden fazla kişinin ülkeyi terk ettiğini, ölü ve yaralı sivil sayısının ise bin 200'ü geçtiğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Ukrayna'da savaşmak üzere Suriye'den savaşçı topladığı haberlerinin doğru olduğunu söyledi.

"ACEMİ ASKER KULLANMAYACAĞIZ, SADECE PROFESYONELLER"

İddialar sonrası açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Putin, sahada yalnızca profesyonel askeri birlikler kullanılacağını duyurdu.

Putin açıklamasında, "Ukrayna operasyonunda sadece profesyonel askerler kullanacağız. Acemi asker kullanmayacağız" dedi.

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