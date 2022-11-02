Dünya Putinden tahıl sevkiyatı açıklaması Engel Olmayacağız
AVRUPA

Putin'den tahıl sevkiyatı açıklaması: Engel Olmayacağız

Rusya Devlet Lideri Putin, geçtiğimiz günlerde askıya aldıklarını duyurdukları tahıl anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Putin, "Ukrayna'dan Karadeniz'deki saldırıların tekrarlamayacağının garantisini talep ettik. Garantilerin ihlal edilmesi halinde anlaşmadan çekilme hakkımızı saklı tutuyoruz" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
​Putinden tahıl sevkiyatı açıklaması: Engel Olmayacağız
​Rusya lideri Putin

Rusya Savunma Bakanlığı, bu sabah Ukrayna’nın Kırım'daki Sivastopol kentinde bulunan Rus savaş ve sivil gemilerine yönelik saldırısı sonrası askıya aldığı Karadeniz tahıl anlaşmasının yeniden başlatıldığını duyurdu.

"UKRAYNA'DAN KARADENİZ'DE GARANTİ İSTEDİK"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de az önce bir açıklama yaparak Ukrayna'dan Karadeniz'deki saldırıların tekrarlanmaması konusunda garanti istediklerini duyurdu.

Putin, "Garantilerin ihlal edilmesi halinde anlaşmadan çekilme hakkımızı saklı tutuyoruz" dedi.

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