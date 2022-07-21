Putin'den tuhaf istek: 78 yaşına çıkardı

Tesadüf o ki kendisi de 2030'da 78 yaşına basacak olan 69 yaşındaki Putin, sağlık ve yaşam standartlarından sorumlu yetkililerin "bu hedefe doğru istikrarlı bir şekilde ilerlemesi" gerektiğini söyledi.

Stratejik Kalkınma ve Ulusal Projeler Konseyi toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı, mevcut ortalama yaşam süresinin 2022'nin ikinci çeyreğinde 73 yılı aştığını söyledi. Bu, koronavirüs pandemisi öncesi ortalamalara geri dönüşü yansıtıyor.

Devlete bağlı haber ajansı RIA Novosti'ye göre Putin, "Genel olarak bu iyi bir sonuç fakat Rusya'daki yaşam süresini 2030'a kadar 78 yaşa çıkarmak hedefine doğru istikrarlı bir şekilde ilerlemek önemli" dedi.

Toplantıda Putin, hepatit C ve diyabetle mücadele amaçlı yeni programların uygulanmasını da övdü. Putin, yetkililerin yoksulluğu azaltmak da dahil Rus yurttaşlarının yaşam kalitesini artırmak için çalışmaları gerektiğini söyledi.

Söylentilere göre Putin, Ukrayna'da savaş yürütürken bir dizi "ağır" hastalıktan mustarip ancak Moskova bu iddiaları reddediyor.

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Ukrayna istilasını başlatmasından bu yana Putin'in kamuoyu önünde verdiği görüntüler sağlığıyla ilgili söylentileri körükledi.

Görüntülerden biri, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yla yaptığı ve toplantı boyunca masanın köşesini kavrarken rahatsız ve gergin göründüğü televizyon konuşmasıydı.

Ukrayna İstihbarat Şefi Tümgeneral Kyrylo Budanov geçen ay USA Today'e verdiği röportajda Putin'in "önünde uzun bir hayat olmadığını" iddia etmişti.

Budanov, dairesinin Putin'in iki yıl içinde bu hastalıklardan öleceğine inandığını söyledi ancak bu iddiaları için herhangi bir kanıt sunmadı.

Bir Rus casusu da Putin'in "hızla ilerleyen ciddi bir tür kansere" yakalandığı için "kendisine üç yıllık ömür biçildiğini" iddia etti.

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Kremlin, Putin'in sağlığıyla ilgili söylentileri sürekli yalanlıyor.

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