Putin'den TürkAkımı ve İstanbul Anlaşması vurgusu: Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli rol oynadı

Putin, Rusya'nın Vladivostok şehrinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu'nun ana oturumunda gündemdeki çeşitli konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.





Rus ordusunun Kursk bölgesindeki durumu istikrarlı hale getirdiğini belirten Putin, “Düşman, Kursk bölgesine saldırarak Rusya'nın Donbas'taki ilerleyişinden uzaklaştırmaya çalıştı ancak bunda başarısız oldu.” diye konuştu.

Putin, Kursk ve Zaporijya'daki nükleer güç santrallerine yönelik saldırılar için "tehlikeli terör eylemleri" nitelemesinde bulunarak, "Benzer bir şekilde yanıt verirsek Avrupa'nın bu kısmında olabilecekleri sadece tahmin edebiliriz." dedi.





Donbas'ın “özgürleştirilmesinin” öncelikleri olduğunu vurgulayan Putin, Rus ordusunun bölgede uzun süredir görülmeyen hızla ilerlediğini söyledi.





Kursk bölgesindeki insanların saldırılar nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiklerine işaret eden Putin, “Düşmanı bu topraklardan atmak ve vatandaşlarımızı korumak için her şeyi yapmak, Rus ordusunun kutsal görevidir.” ifadesini kullandı.

'İstanbul Anlaşması temelinde görüşmeye hazırız'

Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuğunda Ukrayna ile İstanbul'da 2022'de anlaşmaya varıldığını vurgulayarak, “Bu anlaşma, aksi yönde talimat verildiği için yürürlüğe girmedi. ABD, Avrupa ve bazı Avrupa ülkelerindeki seçkinlerin Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratma arzusu vardı.” dedi.





Rusya'nın Ukrayna ile müzakereleri reddetmediğinin altını çizen Putin, “Ancak bazı geçici talepler temelinde değil İstanbul'da kararlaştırılan ve fiilen imzalanan belgeler temelinde görüşmeye hazırız.” ifadesini kullandı.

'Erdoğan çok önemli rol oynadı'

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yönettiği ve 1 Ağustos'ta Ankara'da gerçekleştirilen tutuklu takasına da değinen Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda çok önemli rol oynadığının altını çizdi.









Telegram kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov'un Fransa'da gözaltına alınmasını “anlaşılmaz" bulduğunu anlatan Putin, “Telegram, ekonomi veya güvenlik alanında zarar verebilecek yapılar tarafından belirli bir şekilde kullanılıyor ancak bu tür tüm platformlar bu açıdan suçludur." diye konuştu.





Durov'la “yıllar önce” bir iş dünyası toplantısında görüştüğünü anlatan Putin, Rusya'nın kendisine karşı herhangi bir şikayetinin bulunmadığını kaydetti.

Ukrayna ile doğal gaz transit sözleşmesi

Ukrayna ile bu yıl sonunda sona erecek doğal gaz transit sözleşmesine ilişkin konuşan Putin, Ukrayna'nın sözleşmeyi uzatmaması halinde Avrupa'ya sevkiyatın düşeceğini ancak bunun “kendi kararları” olduğunu söyledi.





Rusya'nın farklı güzergahlar üzerinden Avrupa'ya sevkiyat gerçekleştirebileceğini anlatan Putin, “Sevkiyat diğer güzergahlardan, özellikle de TürkAkımı üzerinden gider. Kısmen Mavi Akım üzerinden de olabilir ancak bu iç tüketim içindir.” dedi.





Almanya'nın Ukrayna ve Türkiye üzerinden doğal gaz alabileceğini belirten Putin, “Ancak Baltık Denizi'nden geçen hattan (Kuzey Akım) alamazlar. Benim düşünceme göre, bu profesyonel bir tür biçimsizlik ve şizofreni. Sadece saçmalık. Eğer istemiyorlarsa, almak zorunda değiller. Dünyanın diğer bölgelerine tedarikimizi kademeli olarak artıracağız.” şeklinde konuştu.





Putin, Çin'e gelecek yıldan itibaren Sibirya'nın Gücü hattı üzerinden yılda 38 milyar metreküp sevkiyatı yapacaklarına ve ilave güzergahlar üzerinde de çalıştıklarına işaret ederek, “Dünya ekonomisi Rus enerji kaynakları olmamasına dayanamaz. Bu imkansız ama başardıklarını düşünelim. Fiyatlar sadece gökyüzüne fırlar ancak yine de satın almak zorunda kalırlar. Bunun yapılması gerektiğine yönelik açıklamalar kibir ve kendine aşırı güvenden kaynaklanırken, çok da akıl karı değil.” değerlendirmesinde bulundu.

Rus ekonomisinin durumu

Konuşmasında Rus ekonomisine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Putin, ticarette dolardan uzaklaşmadıklarını, aksine Rusya'nın dolardan uzaklaştırıldığını söyledi.





BRICS ülkeleriyle ticaretin yüzde 65'ini ulusal para birimleriyle gerçekleştirdiklerini kaydeden Putin, “Bu doğal bir süreç ve 30'dan fazla ülke BRICS'le işbirliği yapmayı ve örgüte katılmayı istiyor.” ifadesini kullandı.





Rus ekonomisinin bu yılın ilk yarısında yüzde 4,6 büyüdüğüne işaret ederek, geçen yılki yüzde 3,6 büyüme seviyesinin bu yıl geçilmesinin beklendiğini sözlerine ekledi.







