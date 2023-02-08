Putin’den Türkiye’deki Rus arama kurtarma ekiplerinin arttırılması talimatı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen Hatay ve Malatya'da huzurevinde yaşayanlar, Antalya'daki huzurevine yerleştiriliyor. Huzurevine yerleştirilen Ayşe Usangaç, "Allah'ım kimseye yaşatmasın böyle bir şey, ben buradayım ama aklım orada. Çocuklarım, torunlarım yaralıydı. Şükür canları sağ, bu bana yeter" dedi.