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Putin'den Ukrayna'ya 'nükleer' gözdağı: Gerekirse uranyum içeren silahlar kullanırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna-Rusya Savaşı’na dair açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Ukrayna'nın karşı saldırısı sona erdiğinde Ukrayna'da atacağı adımlara karar vereceğini belirten Putin, "Gerekirse karşılık olarak seyreltilmiş uranyum içeren silahlar kullanacağız" dedi.

09:40 . 14/06/2023 Çarşamba
AA
Rusya Devlet Başkanı Putin

Rusya Devlet Başkanı Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Kremlin Sarayı’nda, Ukrayna-Rusya Savaşı’na görev yapan savaş muhabirleriyle bir araya geldi. Cephedeki duruma dair muhabirlerin sorusunu yanıtlayan Putin, Rus ordusunun Ukrayna’daki varlığının devam edeceğini söyledi.


"Ukrayna, yeni Rusya’yı inşa etme alanlarından biriydi"

NATO’nun, Ukrayna üzerinden Rusya’yı yeniden dizayn etmek istediğini vurgulayan Putin,
"2008 yılında her şey sağlıklıyken, Kırım olayları yokken, birden NATO’ya girmek istediklerini (Ukrayna yönetimi) söylediler. NATO, Bükreş’teki meşhur zirvede NATO’nun kapılarının Ukrayna’ya da açık olduğunu ilan ederek onlara kapılarını açtı. Fakat böylece NATO’nun doğuya doğru genişlemeyeceği konusunda herkesi birden aldatmakla kalmadılar, Rusça konuşan nüfusun yaşadığı tarihi topraklarımıza da yeltenmediler mi? Kesinlikle. Bizim için nelerin tehdit oluşturacağını biliyorlar. Normal ilişkiler kurmaya yönelik tüm girişimlerimizde kasıtlı olarak hareket ediyorlar. Ukrayna, yeni Rusya’yı inşa etme alanlarından biriydi. Sovyetler Birliği’nin dağılma sürecinde alınan kararlar göz önünde bulundurulmalıydı. Yıllardır tarihsel, ekonomik ve politik olarak farklı bir yol izlendi. Yok pahasına ucuz enerji, krediler ve su. Bunlar hiçbir şeyi değiştirmedi"
dedi.


"Gerekirse uranyum içeren silahlar kullanacağız"

Putin, ABD’nin Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat sevkiyatı konusuna da değinerek, kendilerinde de aynı mühimmattan bulunduğunu, gerekirse kullanacaklarını vurguladı.


Batı’nın cephanelerinde artık mühimmat kalmadığını, bu yüzden ellerinde kalan zayıflatılmış uranyumlu mühimmatları Ukrayna’ya vermeye karar verdiklerini savunan Putin, ayrıca Ukrayna’ya gönderebilmek için ABD’nin sadece Güney Kore ve İsrail’de mühimmatlarının kaldığını söyledi.


Putin, Ukrayna’nın Rus ordusuna karşı kullandığı mühimmat sayısının ABD’deki üretilen günlük mühimmat sayısından fazla olduğunu da ifade etti.



"Ukrayna’nın savunma sanayisi yakında tamamıyla tarihe karışacak”

Ukrayna’nın kendi savunma sanayisinin bulunmadığını şuan Batı silahlarıyla desteklendiğini ancak bu silahların da imha edileceğini aktaran Putin,
"Ukrayna ordusu hangi silahlarla savaşıyor? Leopardları ya da Bradleyleri Ukrayna savunma sanayii mi üretiyor? Veya henüz kullanıma dahi girmeyen F-16’lar? Hiçbir şey üretmiyorlar. Yakında varlığı sona erecek. Ne üretiyorlar? Mühimmatları, teçhizatı, silahları dışarıdan getiriyorlar, her şey dışarıdan geliyor. Bu şekilde uzun süre yaşayamazsınız. Ayakta kalamazsınız. Rusya günbegün düzenli bir biçimde Ukrayna’yı askeri güç ile silahtan arındırmakla ilgileniyor. Ukrayna’nın savunma sanayisi yakında tamamıyla tarihe karışacak"
dedi.

Muhabirlerin, Rus ordusunun tekrar Kiev’e girme amacında olup olmamasına da cevap veren Putin, bunun belirsiz olduğunu ifade ederek,
"Birliklerimiz Kiev’de bulundu. İlk olarak biz orada anlaştık ve bugünkü durumu nasıl düzeltebileceğimize dair iyi bir anlaşma sağlandı. Ama onlar bunu bir kenara itti. Fakat yine de bu süre zarfında şu anda bulunduğumuz yere kadar ilerledik. Yani neredeyse tüm Novorossiya ve Donetsk’in Azov Denizi’ne, Mariupol’e uzanan önemli bir bölümü ile küçük bir bölüm haricindeki Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin tamamı. Oraya dönmemize gerek var mı, yok mu? Neden böyle bir soru soruyorum? Zira bunun bir yanıtı olmadığı gerçek. Buna sadece ben kendim cevap verebilirim"
ifadelerini kullandı.

"Çatışmayı müzakere yoluyla bitirmek istiyorlarsa tek bir karar vermeleri yeterli"

Ukrayna’daki savaşta Kiev’i destekleyen batılı ülkelere de mesaj gönderen Putin,
"Genel olarak Batı’nın yaklaşımı şöyle ki Ukrayna’nın çıkarlarına bağlı kalmak lazım. Ama nihayette bunlar ABD’nin çıkarları. Sorunun çözüm anahtarı onlarda. Bugünkü çatışmayı gerçekten müzakere yoluyla bitirmek istiyorlarsa tek bir karar vermeleri yeterli, silah ve teçhizat sevkiyatına son vermek, bu kadar. Ukraynalıların kendileri hiçbir şey üretmiyor, yarın hemen görüşmek isteyecekler. Resmi değil gerçekten isteyecekler"
şeklinde konuştu.

"ABD bu çatışmaya fazla müdahil oluyor"

Savaşa ABD’nin daha fazla müdahil olduğunu da ekleyen Putin,
"ABD bu çatışmaya giderek daha fazla ve neredeyse doğrudan müdahil oluyor. Güvenlik alanında ciddi bir uluslararası krizi kışkırtıyor. Tabii ki savaş gemimize (Türk Akım boru hattını koruyan Rus savaş gemisi) saldıran insansız araçların eylemlerinin yönetilmesi ciddi bir durum. Bundan haberdar olduğumuzu ve gelecekte buna karşı ne yapacağımızı düşüneceğimizi onlar da bilmeliler"
dedi.


#Belgorod
#sıhhi bölge
#Ukrayna
#Vladimir Putin
#Rusya
#nükleer
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