Putin'den Ukrayna'ya 'nükleer' gözdağı: Gerekirse uranyum içeren silahlar kullanırız

"Birliklerimiz Kiev’de bulundu. İlk olarak biz orada anlaştık ve bugünkü durumu nasıl düzeltebileceğimize dair iyi bir anlaşma sağlandı. Ama onlar bunu bir kenara itti. Fakat yine de bu süre zarfında şu anda bulunduğumuz yere kadar ilerledik. Yani neredeyse tüm Novorossiya ve Donetsk’in Azov Denizi’ne, Mariupol’e uzanan önemli bir bölümü ile küçük bir bölüm haricindeki Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin tamamı. Oraya dönmemize gerek var mı, yok mu? Neden böyle bir soru soruyorum? Zira bunun bir yanıtı olmadığı gerçek. Buna sadece ben kendim cevap verebilirim"