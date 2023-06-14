Putin'den Ukrayna'ya 'nükleer' gözdağı: Gerekirse uranyum içeren silahlar kullanırız

Rusya Devlet Başkanı Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Kremlin Sarayı’nda, Ukrayna-Rusya Savaşı’na görev yapan savaş muhabirleriyle bir araya geldi. Cephedeki duruma dair muhabirlerin sorusunu yanıtlayan Putin, Rus ordusunun Ukrayna’daki varlığının devam edeceğini söyledi.
"Ukrayna, yeni Rusya’yı inşa etme alanlarından biriydi"
"Gerekirse uranyum içeren silahlar kullanacağız"
Putin, ABD’nin Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat sevkiyatı konusuna da değinerek, kendilerinde de aynı mühimmattan bulunduğunu, gerekirse kullanacaklarını vurguladı.
Batı’nın cephanelerinde artık mühimmat kalmadığını, bu yüzden ellerinde kalan zayıflatılmış uranyumlu mühimmatları Ukrayna’ya vermeye karar verdiklerini savunan Putin, ayrıca Ukrayna’ya gönderebilmek için ABD’nin sadece Güney Kore ve İsrail’de mühimmatlarının kaldığını söyledi.
Putin, Ukrayna’nın Rus ordusuna karşı kullandığı mühimmat sayısının ABD’deki üretilen günlük mühimmat sayısından fazla olduğunu da ifade etti.