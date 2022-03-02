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Putin'den yaptırımlara önlem: Ülkeden döviz çıkarılması sınırlandırıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesine uygulanan ekonomik yaptırımlarla ilgili yeni önlemler aldı. Putin, imzaladığı kararnameyle, ülkeden nakit olarak 10 bin dolar üzeri döviz çıkartılmasını yasakladı.

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Haber Merkezi AA
Putinden yaptırımlara önlem: Ülkeden döviz çıkarılması sınırlandırıldı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Kremlin, Putin tarafından imzalanan ve Rusya’ya yönelik yaptırımlarla ilgili önlemleri içeren kararnameyi yayımladı.

Rusya’ya yönelik yaptırım uygulayan ülkelerin şirket ve vatandaşlarına çeşitli kısıtlamalar getirildiğine işaret edilen açıklamada, “Yeni tedbirlerle, bu tür yabancı kişiler ve şirketlere ruble cinsinden kredi ve kredi sağlamaya yönelik işlemler izne tabi kılınmaktadır.” denildi.

DÖVİZ ÇIKIŞINA SINIRLANDIRMA

Rusya’dan nakit döviz çıkarılmasına yönelik de kısıtlamaların getirildiği belirtilen açıklamada, “Rusya’dan nakit olarak 10 bin dolar üzeri döviz çıkartılması yasaklanmıştır.” ifadesine yer verildi.

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