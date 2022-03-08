Washington Post analisti yazdı: Putin'i ikna edebilecek iki liderden biri Erdoğan

Rusya ve Ukrayna savaşı 13. gününe girdi. Her iki taraftan da kayıp haberleri gelirken müzakere çalışmaları ise sürüyor. Batılı uzmanlara göre Putin kolay kolay adım atmayacak. Uzmanlar Putin'in dayattığı sert maddelerle Ukrayna ile barış imzalanmasının zor olduğunu belirtiyor.

PUTİN'İ KİM İKNA EDECEK

ABD’nin önde gelen gazetelerinden “Washington Post”ta yayımlanan bir makalede, “Putin’i barış anlaşmasına kim ikna edecek?” sorusuna yanıt arandı. "Başka bir dünya lideri devreye girebilir mi?" sorusunun üzerinde duran Adam Taylor imzalı analizde, hem Kiev’in hem de Moskova’nın güvenine sahip az sayıda liderin olduğu belirtilirken, Putin’in Ukrayna’ya açıkça askeri destek veren Paris ve Berlin’in arabuluculuğunu kabul etmeyeceği belirtildi. Her iki ülkenin lideriyle ilişkileri açısından değerlendirildiğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in, bu göreve uygun olduğu ifade edilen yazıda, Çin’in de, aslında Rusya’ya Batı’dan çok daha yakın olduğu hatırlatıldı.

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İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Putin ile habersiz bir görüşme için bu hafta sonu Moskova'yı ziyaret etti. Bennett daha sonra Pazar günü yaptığı açıklamada, hem Rusya hem de Ukrayna ile temas halinde olduğunu ve barışın sağlanmasına yardımcı olmayı umduğunu söyledi.

ERDOĞAN'DAN BARIŞ MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günü Putin ile telefon görüşmesi yapmıştı. Erdoğan Putin'e, “Hep birlikte barışın yolunu açalım.” ifadelerini kullanmıştı.