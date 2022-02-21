Putin'in Donetsk ve Lugansk kararına dünyadan tepki yağıyor: Rusya çatışmayı körüklüyor

Ulusa sesleniş konuşması yapan Rusya Devlet Başkanı Putin, "Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını onaylıyorum" açıklamasında bulundu.

Putin'in tüm dünyada canlı yayınlanan konuşmasına ilk tepki İngiltere'den geldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson gelişmeyi "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ihlal" olarak değerlendirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, ise "Rusya'nın son adımı,Moskova'nın diyalog yolu yerine çatışma yolunu seçtiğini gösteriyor. Müttefiklerimizle yanıtımızı koordine edeceğiz ve Rusya'nın ihlallerinin cezasız kalmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

NATO: RUSYA ÇATIŞMAYI KÖRÜKLÜYOR

"Rusya'nın kararını kınıyorum" diyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg "Bu karar, Minsk Anlaşmalarını ihlal ediyor. Donetsk ve Luhansk, Ukrayna'nın bir parçasıdır. Moskova, doğu Ukrayna'daki çatışmayı körüklemeye devam ediyor. Ayrıca, işgal etmek için bahane üretmeye çalışıyor" dedi.

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AB: YAPTIRIMLAR HAZIR

Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Joseph Borrell, Ukraynalı Rus yanlısı ayrılıkçıların kurduğu Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığının Moskova tarafından tanınması halinde yaptırımların hazır olduğunu belirtti.

ALMANYA'DAN KINAMA

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, "Scholz, Rusya'nın sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’ni bağımsız devletler olarak tanıma planlarını kınadı" ifadesini kullandı.

"UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜN İHLALİ"

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de sosyal medya hesabından tepkisini dile getirerek şunları söyledi:

"Ukrayna'daki iki ayrılıkçı bölgenin tanınması, uluslararası hukukun, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve Minsk anlaşmalarının açık bir ihlalidir. AB ve ortakları, Ukrayna ile dayanışma içinde birlik ve kararlılıkla tepki verecektir"

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DÜNYA Rusya Devlet Başkanı Putin Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıdı

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