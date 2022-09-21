Putin'in kısmi seferberlik ilanına Ukrayna'dan ilk tepki

Rusya Devlet Başkanı Putin'in 'kısmı seferberlik' kararının ardından Ukrayna'dan ilk açıklama geldi.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mihaylo Podolyak, Rusya'nın kısmi seferberlik ilan etmesinin sürpriz bir gelişme olmadığını ve bu kararın savaşın Moskova'nın planlandığı gibi gitmediğini gösterdiğini söyledi.

Putin'den kısmi askeri seferberlik ilanı: Batı ülkemizi yok etmek istiyor

Ulusa sesleniş konuşmasında kısmi seferberlik ilan ettiğini açıklayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ''Batı ülkemizi yok etmeye çalışıyor, bizim hedefimiz Donbas'ın özgürleştirilmesi. Toprak bütünlüğümüzü korumak için her türlü silahı kullanırız. Karşılık vermek için çok fazla silahımız var, bu bir blöf değil.'' dedi. Kısmi askeri seferberlik ilanı bugünden itibaren geçerli olacak. Gelen bilgilere göre, Putin'in seferberlik ilanı, ülke halkında paniğe yol açtı.

İNGİLTERE'DEN İLK TEPKİ

Rusya'da kısmi seferberliğin kapsamı konusunda açıklamalar peş peşe gelirken, Putin'in açıklamalarına ilk tepki İngiltere'den geldi.

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Dışişleri Ofisi'nden devlet bakanı Gillian Keegan konuya ilişkin açıklamasında, Putin'in tehditlerinin ciddiye alınması gerektiği belirtildi.