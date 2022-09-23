Putin’in seferberlik ilanı Rusya’yı karıştırdı: Protesto ve kaçış

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından ülkede askere alım yoğunluğu yaşanıyor. Orduya yeni alınan Rus erkekler, otobüslere bindirilip cepheye gönderilmeden evvel gözyaşları içinde ailelerine veda ediyor. Kremlin, yeni birliklerin şubat ayından bu yana süren savaşta Rus tarafının sahada yaşadığı tıkanıklığa çözüm üretmesini beklerken bazı uzmanlar askere zorla alınanların cephe hattında karşısındaki güçlere teslim olarak savaşmayı reddedebileceğini öne sürüyor. Moskova yeni alımlarla 300 bin askeri savaşa dahil etmeyi planlarken ülkenin kısmi seferberlik ile zorunlu askerliğe geçişin Rusya’nın Ukrayna’daki savaş için gönüllü arzını tükettiğinin bir kabulü olduğu belirtiliyor.

PROTESTOCULAR SİLAH ALTINA ALINIYOR

Ülkede 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez kısmi seferberlik ilan edilirken Rus kentleri protestolara sahne oluyor. OVD-Info adlı insan hakları örgütünün 38 Rus kentinden derlediği bilgilere göre, gösterilere katılan yaklaşık bin 500 kişi gözaltına alındı. Örgüt, bu rakamların Moskova’da en az 502 ve Rusya’nın en kalabalık ikinci şehri olan St. Petersburg’da ise 524 olduğunu açıkladı. Rusya’nın protesto karşıtı yasalarına göre izinsiz mitingler yasadışı olarak kabul ediliyor. Moskova Savcılığı, protesto gösterisi düzenlemenin veya söz konusu gösterilere katılmanın 15 yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanacağını bildiriyor. Putin’in destekçilerinden gazeteci Vladimir Solovyov ise Telegram’dan yaptığı açıklamada seferberlik karşıtı gösterilere katılan erkeklerin gözaltına alındıktan sonra askerlik şubelerine sevk edilerek silah altına alınacaklarını belirtti.

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ASKERE ALIM MERKEZLERİNE SALDIRI

Muhalif Rus gazetesi Moscow Times’ın iddiasına göre önceki gece seferberlik karşıtı protestolar sırasında bir Rus askeri alım merkezine ve yerel yönetim binasına saldırı düzenlendi. Rus devletine ait anketörler, Rusların yüzde 70’inden fazlasının Kremlin’in ‘özel askeri operasyon’ dediği işgali desteklediğini söylüyor, ancak temmuz ayında sızdırılan anket, savaşı durdurmak veya devam etmek isteyenler arasında eşit bir bölünme olduğunu gösteriyor.

FİNLANDİYA SINIRINDA 35 KM KUYRUK

Diğer taraftan, Putin 300 bin yedek askerin derhal çağrılmasını emrettikten sonra Rusya’dan tek yönlü uçuşların fiyatları hızla yükseldi. Havalimanlarında yoğunluk göze çarparken protestocuların bir çoğu “anlamsız bir savaşa dahil olmak yerine” ülkeden gitmeyi tercih edeceğini söyledi. Ülkeden ayrılmak isteyenler hava dışında kara yolunu da kullanıyor. Seferberlik emrine uymak istemeyenler Finlandiya sınırında 35 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluşturdu.

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FOTOĞRAF 9 Ukrayna ile devam eden savaş sürecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir'in Putin'in dün kısmi seferberlik ilan edildiğini açıklamasının ardından ülkeden ayrılanların en çok tercih ettiği kentlerin başında Antalya geliyor. Türk Hava Yolları'nın Moskova başta olmak üzere bu ülkeye neredeyse tüm seferleri dolarken, diğer hava yolu şirketlerinde de yer kalmadığı belirtiliyor. Rusya'dan Antalya'ya turist getiren tur operatörlerinin yetkilileri, 18- 65 yaş arası askere elverişli kapsamdaki erkeklere bazı Rus hava yolu firmalarının bilet satış yasağı getirdiğini kaydetti. Bilet fiyatlarının yoğun talebe bağlı ciddi arttığını aktaran tur operatörü firmaları yetkilileri, Türk Hava Yolları'na ait uçuşlarda Antalya'ya tek gidiş bilet fiyatının 70 bin TL'yi bulduğunu, birçok uçuş firmasında da 40-50 bin TL bandında olduğunu, ancak yer bulmanın neredeyse imkansız olduğunu kaydetti. Turizm firmaları, 18- 65 yaş arası askerliğe elverişli Ruslardan tur paketi satın almış olanlara maliyetler çıkartıldıktan sonra iade işlemleri yapılacağını açıkladı. 21 Eylül öncesinde, tarifeli uçuş bileti almış olanlara da bilet ücretlerinin tamamen iade edileceği belirtildi.

UÇAKLARDA YER BULAMAYANLAR ARAÇLARIYLA YOLA ÇIKMIŞ



Antalya'da ikamet eden Rus vatandaşları ise yakınları ve tanıdıkları birçok ismin Antalya'ya gelmek için yola çıktığını, en çok talebin Antalya, İstanbul, İzmir illerine olduğunu kaydetti. Rusların Antalya dışında Dubai, Gürcistan gibi başka ülke ve şehirlere de yöneldiği açıklandı. Uçaklarda yer bulamayanların ise kara yoluyla araçlarıyla Antalya'ya gelmek için yola çıktığı belirtildi. Antalya'ya tatile veya iş amaçlı gelen yaklaşık 30 Rus vatandaşının, Antalya Havalimanı'ndan bugünkü uçuşlarını iptal ederek uçağa binmedikleri de kaydedildi. Kısmi seferberlik sonrası Rus akını: Antalya'ya tek yön bilet 70 bin TL'ye çıktı Ukrayna ile süren savaş nedeniyle Rus lider Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesi sonrası başka ülkelere gitmek isteyen Rusların en çok tercih ettiği il Antalya oldu. Hava yolu şirketlerindeki Antalya uçuşları tamamen dolarken, bilet fiyatları da tek yönlü 70 bin TL'ye kadar yükseldi.

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