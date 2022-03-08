Putin son çare olarak bu planı uygulayacak: Daha hiçbir şey görmediniz

Rusya ve Ukrayna savaşı 13. gününde. Her iki taraftan da gelen kayıp haberleri artarken Rusya lideri Vladimir Putin'in Ukrayna'da istediği gibi ilerleyemediği belirtiliyor. Uzmanlara göre Putin istediğini elde etmezse Grozni'de olduğu gibi Ukrayna'yı yoğun bombardıman altına alacak.

Moskova operasyonun süreceğini ısrarla dile getiriyor ancak Rus birliklerinin Ukrayna direnişiyle karşılaştıktan sonra lojistik sorunlar ve düşük moralle mücadele ettiğine dair pek çok rapor var.

SAVAŞ İSTEDİĞİ GİBİ GİTMİYOR

SKY News'a konuşan King's College London'dan çatışma ve güvenlik uzmanı Dr Chris Tuck, 'Bu savaşın bekledikleri savaş olmadığı açık. Kötü gidiyorlar bunun çok hızlı ve kararlı bir operasyon olması gerekiyordu' dedi ve Rusya'nın savaş planının istediği şekilde ilerlemediğini savundu.

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New York Post yazarı Harry j. Kazianis ise Rus liderin son dönemin en büyük hatasına imza attığı görüşünde. Kazianis, Moskova'nın Ukrayna kentleri daha ağır bir şekilde bombalayacağını iddia etti.

'DAHA BİR ŞEY GÖRMEDİNİZ'

'Putin'in Rus halkına savaşta bir şeyler başarıldığını göstermesi gerekiyor' diyen Kazianis şu ifadeleri kullandı;

'TV ve sosyal medyadaki görüntülerin korkunç olduğunu mu düşünüyorsunuz? Henüz bir şey görmediniz. Putin bunu birkaç kez yaptı. 1999 - 2000'de Grozni'yi haritadan sildi ve bu süreçte binlerce kişiyi öldürdü.'

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