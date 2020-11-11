Putin'le Karabağ görüşmesi: Barış fırsatını heba etmeyelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Dağlık Karabağ'da elde edilen zafer dolayısıyla kutladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan ve Aliyev'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Açıklamada, Karabağ savaşında Azerbaycan'ın kazandığı parlak zafer dolayısıyla liderlerin birbirlerini kutladığı kaydedildi.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azeri Türk kardeşlerimiz sabrettiler ve zafere ulaştılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan

ALİYEV TEŞEKKÜR ETTİ

Aliyev, savaş döneminde Azerbaycan'a verdikleri siyasi ve manevi desteklerinden dolayı Erdoğan ve Türk halkına bir kez daha teşekkür etti. Erdoğan da ülkesinin desteğini yüksek takdirle karşıladığı için Aliyev'e teşekkürlerini iletti. Liderler, dost ve kardeş Türkiye ve Azerbaycan'ın birbirlerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

GÜNDEM Erdoğan ve Putin'den kritik görüşme

TÜRK-RUS GÜCÜ DE KONUŞULDU

Dağlık Karabağ'da ateşkesi denetlemek için kurulacak Türk-Rus barışı gücü merkezini de konuşan liderler, bu merkezin bölgede kalıcı barışın sağlanmasına katkıda bulunacağına dair inançlarını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin bir görüşme gerçekleştirdi

Bu fırsat heba edilmesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Dağlık Karabağ ve Suriye konularını masaya yatırdı. Dağlık Karabağ’da önceki akşam kalıcı çözüme giden yolda doğru bir adım atıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Rusya’nın beraber yoğun katkılarda bulunduğu bu önemli fırsatın heba edilmeden adil ve kalıcı bir barış ile bölgede istikrarın tesisi için kullanılması gerektiğini ifade etti.

ÖNEMLİ SORUMLULUK RUS TARAFINDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelinen noktada en önemli hususun Ermenistan’ın ateşkese ve ortak açıklamada kayıtlı taahhütlere uyması olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin de, Ermenistan işgalinden kurtarılan topraklarında Azerbaycan tarafından belirlenecek bir mahalde tesis edilecek Ortak Merkez marifetiyle Rusya ile birlikte ateşkes için gözlem ve denetim faaliyetinde bulunacağını, dolayısıyla bu noktada Rus tarafına da önemli bir sorumluluk düştüğünü dile getirdi.

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