Dünya PYDli teröristler ABDnin toplayacağız dediği füzelerle saldırıyor
BARIŞ PINARI HAREKATI

PYD’li teröristler ABD’nin ‘toplayacağız’ dediği füzelerle saldırıyor

Barış Pınarı Harekatı karşısında ağır kayıplar veren PYD’li teröristler, ABD yapımı füzelerle saldırı düzenleyerek mevzilerde tutunmaya çalışıyor. Son teknoloji ürünü o füzeler için ABD, “Hepsini toplayacağız. Böylece Türkiye’ye karşı bir tehdit oluşturmayacak” sözünü vermişti.

Taha Hüseyin Karagöz Yeni Şafak
Rasul Ayn'da kaydedilen görüntülerde, PYD’li teröristin ABD yapımı anti-tank TOW füzesi kullandığı görülüyor.
Rasul Ayn'da kaydedilen görüntülerde, PYD’li teröristin ABD yapımı anti-tank TOW füzesi kullandığı görülüyor.

Suriye’nin kuzeyindeki Rasul Ayn şehrinde kaydedilen görüntülerde, PYD’li teröristin ABD yapımı anti-tank TOW füzesi kullandığı görülüyor.

ABD askerleri tarafından eğitilen teröristin, son teknoloji ürünü füzeyi ateşleme anları kameralara saniye saniye yansıdı.
  • Söz konusu füze, DEAŞ’la mücadele bahanesiyle örgüte gönderilen TIR’lar dolusu mühimmattan yalnızca biri.

Örgüt, Türkiye’ye yönelik daha önce pek çok kanlı saldırısını yine bu tip ABD yapımı silahlarla gerçekleştirdi.

BGM-71 TOW ABD tarafından geliştirilen yarı otomatik güdümlü SACLOS sınıfı bir tanksavar füzesidir. Batı ülkeleri arasında en çok kullanılan füze sistemidir. Halen üretimine devam edilmekte olan füze her türlü pasif zırhı geçebilmektedir.

ABD’den PKK’ya 115 bin tüfek
DÜNYA
ABD’den PKK’ya 115 bin tüfek

ABD'nin yerine getirmediği sözlerden biri

14 Haziran 2018 tarihinde Washington ve Ankara arasında varılan Münbiç mutabakatı çerçevesinde, terör örgütü PYD’den ağır silahların toplanması kararlaştırıldı.

ABD'nin PYD'ye verdiği füzeler Suriye Milli Ordusu'na ganimet oldu
DÜNYA
ABD'nin PYD'ye verdiği füzeler Suriye Milli Ordusu'na ganimet oldu

Buna göre Türkiye’ye yakın konumdaki terör örgütü PYD mensuplarından tüm ağır silahlar toplanacaktı. Seri numaralarıyla teslim alınan silahlar, teröristlere bir daha verilmemek üzere bölgeden çıkarılacaktı. Ancak söz konusu karar hiçbir zaman uygulamaya dönüşmedi.

Kamışlı'da sivil kıyafetli teröristin, sivillere ait evin çatısından roketli saldırı anı kamerada
OYNAT 00:18
Kamışlı'da sivil kıyafetli teröristin, sivillere ait evin çatısından roketli saldırı anı kamerada
Barış Pınarı Harekatı karşısında panikleyen PYD'li teröristler, kamuflajlarını çıkararak sivil kıyafet giydi. Kamışlı'da sivil kıyafetli o teröristlerden biri, sivillere ait bir evin çatısından Nusaybin'e roket atarken görüntülendi.
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