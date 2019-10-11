PYD’li teröristler ABD’nin ‘toplayacağız’ dediği füzelerle saldırıyor

Suriye’nin kuzeyindeki Rasul Ayn şehrinde kaydedilen görüntülerde, PYD’li teröristin ABD yapımı anti-tank TOW füzesi kullandığı görülüyor.

ABD askerleri tarafından eğitilen teröristin, son teknoloji ürünü füzeyi ateşleme anları kameralara saniye saniye yansıdı.

Söz konusu füze, DEAŞ’la mücadele bahanesiyle örgüte gönderilen TIR’lar dolusu mühimmattan yalnızca biri.

Örgüt, Türkiye’ye yönelik daha önce pek çok kanlı saldırısını yine bu tip ABD yapımı silahlarla gerçekleştirdi.

BGM-71 TOW ABD tarafından geliştirilen yarı otomatik güdümlü SACLOS sınıfı bir tanksavar füzesidir. Batı ülkeleri arasında en çok kullanılan füze sistemidir. Halen üretimine devam edilmekte olan füze her türlü pasif zırhı geçebilmektedir.

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ABD'nin yerine getirmediği sözlerden biri

14 Haziran 2018 tarihinde Washington ve Ankara arasında varılan Münbiç mutabakatı çerçevesinde, terör örgütü PYD’den ağır silahların toplanması kararlaştırıldı.

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Buna göre Türkiye’ye yakın konumdaki terör örgütü PYD mensuplarından tüm ağır silahlar toplanacaktı. Seri numaralarıyla teslim alınan silahlar, teröristlere bir daha verilmemek üzere bölgeden çıkarılacaktı. Ancak söz konusu karar hiçbir zaman uygulamaya dönüşmedi.