PYD’li teröristler ABD’nin ‘toplayacağız’ dediği füzelerle saldırıyor

Suriye’nin kuzeyindeki Rasul Ayn şehrinde kaydedilen görüntülerde, PYD’li teröristin ABD yapımı anti-tank TOW füzesi kullandığı görülüyor.
- Söz konusu füze, DEAŞ’la mücadele bahanesiyle örgüte gönderilen TIR’lar dolusu mühimmattan yalnızca biri.
Örgüt, Türkiye’ye yönelik daha önce pek çok kanlı saldırısını yine bu tip ABD yapımı silahlarla gerçekleştirdi.
ABD'nin yerine getirmediği sözlerden biri
14 Haziran 2018 tarihinde Washington ve Ankara arasında varılan Münbiç mutabakatı çerçevesinde, terör örgütü PYD’den ağır silahların toplanması kararlaştırıldı.
Buna göre Türkiye’ye yakın konumdaki terör örgütü PYD mensuplarından tüm ağır silahlar toplanacaktı. Seri numaralarıyla teslim alınan silahlar, teröristlere bir daha verilmemek üzere bölgeden çıkarılacaktı. Ancak söz konusu karar hiçbir zaman uygulamaya dönüşmedi.