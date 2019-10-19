Rasulayn’da PKK/YPG’ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi

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Kartal'da iş yeri yangını: İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonrası kontrol altına alındı

İstanbul Kartal'da 4 katlı bir binanın giriş katındaki atölyede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede, polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınırken yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası kontrol altına aldı.