Dünya Rasulaynda PKK/YPGye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Rasulayn’da PKK/YPG’ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı: Rasulayn’da devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG’ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi.

Haber Merkezi DHA
Rasulayn'da ele geçirilen cephanelik
Rasulayn'da ele geçirilen cephanelik

Milli Savunma Bakanlığı Resulayn'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait büyük miktarda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Resulayn'da terör örgütüne ait cephanelik ele geçirildi.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından video görüntülerinin de olduğu bir paylaşım yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Rasulayn’da devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG’ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi."
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