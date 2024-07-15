Resmen duyurdular: ABD'de Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump

ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin açıklamada bulundu. Suikast girişiminde bulunan şüpheli hakkında henüz herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını ifade eden Biden, bu kişinin gerekçesine ilişkin varsayımda bulunulmaması gerektiğini söyledi. Suikast girişiminin millet olarak savundukları her şeye aykırı olduğunu da kaydeden Biden, Konuya ilişkin soruşturmanın "hızlı ve eksiksiz" yürütülmesi talimatını verdiğini belirtti.