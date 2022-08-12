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Reuters: Rusya Merkez Bankası Türk Lirası almayı düşünüyor

Rus Merkez Bankası Cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın yaptırımlar nedeniyle dolar veya avro satın alma ihtimalinin azalmasının ardından Ulusal Varlık Fonunda (NWF) yer almak üzere Türkiye, Çin ve Hindistan gibi "dost" ülkelerin para birimlerini satın almayı düşündüğünü söyledi.

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Haber Merkezi Reuters
Reuters: Rusya Merkez Bankası Türk Lirası almayı düşünüyor
Rus Merkez Bankası

Rus Merkez Bankası, serbest akışlı bir ruble-döviz kuru politikasına bağlı kaldığını belirtmekle birlikte, fazla petrol gelirlerini kötü gün fonuna yönlendirilebilecek bir bütçenin önemli olduğunu vurguladı.

Merkez bankası, 2023-2025 bütçe politikasına ilişkin bir raporda, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarını dikkate alarak mali düzene nasıl geri dönüleceği ve NWF (Ulusal Varlık Fonu) 'nin nasıl yenileneceği konusunda çeşitli seçeneklerin tartışıldığını söyledi.

"Rusya Maliye Bakanlığı, NWF'nin dost ülkelerin para birimlerinde (Türk lirası, yuan, rupi ve diğerleri) yenilenmesi için kural mekanizmasının uygulanması olasılığı üzerinde çalışıyor" dedi.

Bütçe politikasına göre, Rusya daha önce NWF için dolar ve avro satın aldı. Fakat 2022'nin başlarında, ruble'deki oynaklığın artması nedeniyle fon için günlük forex alımlarını durdurdu.

EKONOMİ VE ORANLAR

Merkez bankası, Rusya ekonomisinin iki yıllık daralmanın ardından 2024'te büyümeye döneceğini ve enflasyonun o zamana kadar %4 oranlarına kadar düşeceğini belirtti. Rus merkez bankasının kilit oranının ise 2025'te% 5-6 aralığına getirmesini sağlayacağını söyledi.

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