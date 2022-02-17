Dünya Reuters Rusya savaş suçu işlendiğini iddia eden belgeyi BMye sundu
AVRUPA

Reuters: Rusya savaş suçu işlendiğini iddia eden belgeyi BM'ye sundu

Reuters haber ajansı; Rusya'nın, savaş suçu işlendiğini iddia eden bir belgeyi, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne gönderdiğini açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Reuters: Rusya savaş suçu işlendiğini iddia eden belgeyi BMye sundu
Arşiv

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, bir Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, Rusya'nın iddiayı içeren belgeyi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunduğunu duyurdu.

BM'DEN İTİDAL ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler, Ukrayna ve Rusya arasında yükselen tansiyonun son derece tehlikeli olduğu uyarısı yaparak, taraflara itidal çağrısında bulundu.

BIDEN: İŞGAL HER AN OLABİLİR

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı gelecek günlerde işgal edebileceğini ancak diplomatik çözümün de halen mümkün olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı: Rusya işgal için sahte bir terör saldırısını gerekçe gösterebilir
DÜNYA
ABD Dışişleri Bakanı: Rusya işgal için sahte bir terör saldırısını gerekçe gösterebilir
Golsüz eşitlik sürüyor

Golsüz eşitlik sürüyor

Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag'ı konuk ediyor.
Ses kirliliği öldürüyor

Ses kirliliği öldürüyor

​Her yıl on bini aşkın insan hayatını kaybediyor.
İBBnin kanunsuz kampanyasına kaymakamlık noktayı koydu: Toplanan para bağışçılara iade edilmedi

​Türkiye'nin 17 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı.

​ABD Dışişlerinden Rusya ile ilgili çarpıcı iddia.

​Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama.

HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına oy çokluğu ile karar verildi.

​ABD Büyükelçi Yardımcısı Bartle Gorman'a sınır dışı kararı.

​İHA ve SİHA'dan sonra Türkiye'nin göklerdeki yeni gözü.

​Dünyanın üçüncü büyüğü kendine hayran bıraktı.

​MHP Lideri belediyelere su faturasında indirim çağrısında bulundu.

​Dev kütle uzaydan görüntülendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.