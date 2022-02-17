Reuters: Rusya savaş suçu işlendiğini iddia eden belgeyi BM'ye sundu

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, bir Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, Rusya'nın iddiayı içeren belgeyi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunduğunu duyurdu.
BM'DEN İTİDAL ÇAĞRISI
Birleşmiş Milletler, Ukrayna ve Rusya arasında yükselen tansiyonun son derece tehlikeli olduğu uyarısı yaparak, taraflara itidal çağrısında bulundu.
BIDEN: İŞGAL HER AN OLABİLİR
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı gelecek günlerde işgal edebileceğini ancak diplomatik çözümün de halen mümkün olduğunu söyledi.