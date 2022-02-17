Reuters: Rusya'nın savaş suçu işlediği iddia edilen belge BM'ye sunuldu

Almanya'da bilet kontrol görevlisinin saldırısına uğrayan kadının parmağı kırıldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de bilet kontrol görevlileri, genç bir kadının parmağını kırdı. Parmağı kırılan 31 yaşındaki Juju Kim adlı kadın yaşadıklarını ve bilet kontrol görevlilerinin saldırgan tutumlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Saldırı anına ait videoda, kurtulmaya çalışırken görevlilerden birinin Kim'in parmaklarını bükerek orta parmağının kırılmasına neden olduğu görüldü.