Dünya Reuters Rusyanın savaş suçu işlediği iddia edilen belge BMye sunuldu
AVRUPA

Reuters: Rusya'nın savaş suçu işlediği iddia edilen belge BM'ye sunuldu

Reuters haber ajansı, Rusya'nın savaş suçu işlediğini iddia eden bir belgenin Ukrayna tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne gönderildiğini açıkladı.

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Reuters: Rusyanın savaş suçu işlediği iddia edilen belge BMye sunuldu
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Reuters haber ajansı, Rusya'nın, Ukrayna'da savaş suçlarının işlendiğini iddia eden bir belgeyi çarşamba gecesi BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiğini duyurdu.

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