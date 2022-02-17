Reuters: Rusya'nın savaş suçu işlediği iddia edilen belge BM'ye sunuldu

Reuters haber ajansı, Rusya'nın, Ukrayna'da savaş suçlarının işlendiğini iddia eden bir belgeyi çarşamba gecesi BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiğini duyurdu.
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Reuters haber ajansı, Rusya'nın, Ukrayna'da savaş suçlarının işlendiğini iddia eden bir belgeyi çarşamba gecesi BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiğini duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
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