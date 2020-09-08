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Dünya Reyhanlı saldırısının sorumlusu yakalandı Teröristin üzerinden Suriye kimliği çıktı
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Reyhanlı saldırısının sorumlusu yakalandı: Teröristin üzerinden Suriye kimliği çıktı

İçişleri Bakanı Soylu, Reyhanlı saldırısının sorumlularından mavi kategoride aranan terörist Ercan Bayat'ın yakalandığını duyurmuştu. Teröristin üzerinde Suriye rejimine ait silah taşıma ruhsatı ele geçirildiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Reyhanlı saldırısının sorumlusu teröristin üzerinden Suriye rejimi kimliği çıktı.
Reyhanlı saldırısının sorumlusu teröristin üzerinden Suriye rejimi kimliği çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da katıldığı 'Polis Akademesi Mezuniyet Töreni'nde, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısının sorumlularından, terörist Ercan Bayat'ın yakalandığını duyurdu.

Reyhanlı saldırısının sorumlusu teröristin üzerinden Suriye rejimi kimliği çıktı.

Reyhanlı saldırısının sorumlusu teröristin üzerinden Suriye rejimi kimliği çıktı.
  • Bakan Soylu, "Reyhanlı'da canımız yanmıştı. 53 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. O saldırının sorumlularından bir tanesi, terörden aranlar listesinde mavi kategoride yer alan Ercan Bayat'ı aldılar, getirdiler. Şimdi Hatay Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim ettiler" dedi.

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SURİYE REJİMİ SİLAH TAŞIMA KİMLİĞİ VERMİŞ

Örgüt üyesi Ercan Bayat'ın yakalanmasına ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Buna göre terör örgütü üyesi Ercan Bayat, Hatay sınırında Suriye tarafında yakalandı. Bayat'ın üzerinde yapılan aramada Suriye rejimine ait silah taşıma kimliği bulundu.

  • El konulan ve 21 Kasım 2015 tarihinde verildiği belirlenen kimliğin ön tarafında ‘Suriye Cumhuriyeti Ordu ve Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı, İstihbarat Şubesi. Hizmet için verilmiştir’ yazarken, arka tarafında ise, ‘Bu kimlik gizli ve kişisel bir kimliktir. Kimlik bulunduğu takdirde polis merkezine veya istihbarat şubesine verilmelidir. Ve bunu saklayan kişi sorumludur’ ifadelerinin yer aldığı görüldü.

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