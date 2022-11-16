Dünya Rishi Sunaktan Polonya açıklaması Koordinasyon halindeyiz
AVRUPA

Rishi Sunak'tan Polonya açıklaması: Koordinasyon halindeyiz

Sunak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı James Cleverly ve Savunma Bakanı Ben Wallace'la konuştuğunu kaydederek, "Polonya'da füze saldırısı haberlerini acilen inceliyoruz ve ne olduğunu ortaya çıkaran müttefiklerimizi destekleyeceğiz." ifadesini kullandı. Sunak, "NATO dahil uluslararası ortaklarla da koordinasyon halindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Rishi Sunaktan Polonya açıklaması: Koordinasyon halindeyiz
Rishi Sunak

Sunak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı James Cleverly ve Savunma Bakanı Ben Wallace'la konuştuğunu kaydederek, "Polonya'da füze saldırısı haberlerini acilen inceliyoruz ve ne olduğunu ortaya çıkaran müttefiklerimizi destekleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Sunak, "NATO dahil uluslararası ortaklarla da koordinasyon halindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

NATO ülkeleri acil toplantıda Polonya'yı görüşecek

Polonya'ya füze düştüğü haberlerinin ardından Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yla konuştuğunu belirten Sunak, "İngiltere'nin Polonya'yla dayanışmasını yineledim ve kurbanlar için başsağlığı diledim. NATO müttefiklerimizle yakın temas halinde olmaya ve koordinasyonu sürdürmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

"Bu geceki füze saldırısında hala çok fazla belirsizlik var"

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu geceki füze saldırısında hala çok fazla belirsizlik var ama kesin olan bir şey var: Macaristan, Polonya'yla omuz omuza duruyor." ifadelerini kullandı.

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Rusya ve Polonya arasında füze gerginliği! ABD ve Rusya'dan açıklama geldi
ÖZGÜN
Rusya ve Polonya arasında füze gerginliği! ABD ve Rusya'dan açıklama geldi
Park kavgası kanlı bitti

Park kavgası kanlı bitti

Anne babasının bıçaklandığını öğrenince kurşun yağdırdı.
Bir işçi öldüüç işçi hastanelik oldu

Bir işçi öldü
üç işçi hastanelik oldu

​Ümraniye'de inşaat şantiyesinde yangın.
Avdagiç yeniden başkan

​İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimlerinde kazanan belli oldu.

İstiklal Caddesine gelme ve bombayı bırakma anları.

Erdoğan'dan G-20'de Yunanistan'a net mesaj.

​Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Yeni Şafak'a konuştu.

​Numan Kurtulmuş karanfil bıraktı.

​Polonya'ya düşen füzeye ilişkin dikkat çeken açıklama.

​Kilit adam Bilal Hassan.

​İstanbul Fatih'te dehşet anları.

Dünya diken üstünde: Biden'dan ilk açıklama geldi.

​NATO üyesi ülkede iki kişi hayatını kaybetti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.