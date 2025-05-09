Roma'da kadınlardan pembe dumanlı Papalık seçimi protestosu: 'Neden kadın değil?'

Roma'da bir grup kadın, Katolik Kilisesi'nde daha fazla eşitlik çağrısı yapmak için bir protesto olarak pembe duman saldı. Kadınların da papa olması gerektiğini savunan grup, 'Kadınların dışlanması günahtır' açıklamasında bulundu.
Vatikan'da papalık için konklav seçimi tamamlandı. Sistine Şapeli’nin tarihi bacasından yükselen beyaz dumanla birlikte Katolik dünyasının yeni lideri, 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Francis Prevost oldu.
Papa Francis ile aynı görüşleri paylaşan Prevost'un görevinin duyurulmasının ardından Vatikan'da sevinç gösterileri yapıldı.
Roma'da bir grup kadın bir araya gelerek, kadınların da papa ve yüksek mevkilerde din görevlisi olabilmesi gerektiğine yönelik bir protesto düzenledi.
Kilisenin liderliğine ve yüksek görevlerdeki kadın eksikliğine karşı duydukları hayal kırıklığını dile getiren kadınlar, "Kadınlar dışlanamaz, bu bir günahtır!" diyerek, gelecekteki papanın bu sorunu miras alıp çözmesi gerektiğini belirtti.