Roma'da kadınlardan pembe dumanlı Papalık seçimi protestosu: 'Neden kadın değil?'

Vatikan'da papalık için konklav seçimi tamamlandı. Sistine Şapeli’nin tarihi bacasından yükselen beyaz dumanla birlikte Katolik dünyasının yeni lideri, 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Francis Prevost oldu.

"KADINLAR DA PAPA OLSUN"

"KADINLAR DA PAPA OLSUN"

Roma'da bir grup kadın bir araya gelerek, kadınların da papa ve yüksek mevkilerde din görevlisi olabilmesi gerektiğine yönelik bir protesto düzenledi.