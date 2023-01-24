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Dünya

Ruanda hava sahasını ihlal eden Kongo'nun savaş uçağını vurdu

Ruanda ordusu, hava sahasını 3 kez ihlal eden Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne ait savaş uçağını vurdu. Konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

22:29 . 24/01/2023 Tuesday
AA
Kongo savaş uçağı

Kongo savaş uçağı

Ruanda ordusu, hava sahasını 3 kez ihlal eden Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne (KDC) ait savaş uçağını vurdu.

Ulusal basındaki haberlere göre, yerel saatle 17.03’te KDC’ye ait "Sukhoi-25" tipi savaş uçağı, Ruanda hava sahasını 3 kez ihlal etti.

Ruanda tarafından açılan ateş sonucu gövdesine mermilerin isabet ettiği uçak KDC’nin Goma şehrine mecburi iniş yaptı.

Uçakta çıkan yangın, havalimanı itfaiyesi tarafından söndürüldü.

Konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

Ruanda,19 Ocak’ta KDC’yi yabancı paralı askerleri toplayarak savaşa hazırlık yapmakla suçlamıştı.

KDC ise Ruanda’yı ülkesinin doğusunda saldırılar düzenleyen 23 Mart Hareketi'ne (M23) destek olmakla suçluyor.

#KDC
#Ruanda
#savaş uçağı
1 hour ago
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Ruanda hava sahasını ihlal eden Kongo'nun savaş uçağını vurdu
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