Ruanda hava sahasını ihlal eden Kongo'nun savaş uçağını vurdu

Ruanda ordusu, hava sahasını 3 kez ihlal eden Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne (KDC) ait savaş uçağını vurdu.

Ulusal basındaki haberlere göre, yerel saatle 17.03’te KDC’ye ait "Sukhoi-25" tipi savaş uçağı, Ruanda hava sahasını 3 kez ihlal etti.