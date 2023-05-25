Ruanda Soykırımı'nın en çok aranan zanlılarından Kayishema Güney Afrika'da yakalandı

Ruanda Soykırımı'nın en çok aranan zanlılarından: Fulgence Kayishema
Ruanda Soykırımı'nın en çok aranan zanlılarından Fulgence Kayishema, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Paarl kentinde gözaltına alındı.
Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması'ndan (IRMCT) yapılan açıklamada, dünyanın en çok aranan soykırım firarilerinden Kayishema'nın, IRMCT ile Güney Afrika polisinin ortak operasyonuyla Paarl kentinde yakalandığı duyuruldu.
Bu operasyonun Güney Afrika makamlarının desteğiyle başarıya ulaştığına işaret edilen açıklamada, Kayishema'nın yakalanması için Mozambik, Esvatini, ABD, Kanada ve İngiltere'den de yardım alındığı belirtildi.
Kayishema, 26 Mayıs'ta Cape Town Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılacak.