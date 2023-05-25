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Dünya

Ruanda Soykırımı'nın en çok aranan zanlılarından Kayishema Güney Afrika'da yakalandı

Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması'ndan (IRMCT) yapılan açıklamada, dünyanın en çok aranan soykırım firarilerinden Kayishema'nın, IRMCT ile Güney Afrika polisinin ortak operasyonuyla Paarl kentinde yakalandığı duyuruldu. Ruanda Soykırımı'nın en çok aranan zanlılarından olan Kayishema, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Paarl kentinde gözaltına alındı.

16:03 . 25/05/2023 Perşembe
AA
Ruanda Soykırımı'nın en çok aranan zanlılarından: Fulgence Kayishema

Ruanda Soykırımı'nın en çok aranan zanlılarından: Fulgence Kayishema

Ruanda Soykırımı'nın en çok aranan zanlılarından Fulgence Kayishema, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Paarl kentinde gözaltına alındı.


Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması'ndan (IRMCT) yapılan açıklamada, dünyanın en çok aranan soykırım firarilerinden Kayishema'nın, IRMCT ile Güney Afrika polisinin ortak operasyonuyla Paarl kentinde yakalandığı duyuruldu.


Açıklamada, Kayishema'nın Ruanda'da Tutsilere soykırım suçlamasıyla 2001'den beri arandığı belirtilerek
"İddianamede Kayishema'nın diğer faillerle birlikte, 15 Nisan 1994'te Kivumu komünündeki Nyange Kilisesi'nde 2 binden fazla erkek, kadın, yaşlı ve çocuk mülteciyi öldürdüğü öne sürülüyor."
ifadeleri kullanıldı.

Bu operasyonun Güney Afrika makamlarının desteğiyle başarıya ulaştığına işaret edilen açıklamada, Kayishema'nın yakalanması için Mozambik, Esvatini, ABD, Kanada ve İngiltere'den de yardım alındığı belirtildi.


Kayishema, 26 Mayıs'ta Cape Town Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılacak.


Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmış, ülkede 100 gün süren katliamda 800 binden fazla ılımlı Hutu ve Tutsi hayatını kaybetmişti.

#Ruanda
#Güney Afrika Cumhuriyeti
#Fulgence Kayishema
34 dakika önce
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