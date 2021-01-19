Dünya Ruhaniden Trump açıklaması Uyguladığı sınırlamalar olmasaydı aşılamaya daha erken başlayabilirdik
ORTADOĞU

Ruhani'den Trump açıklaması: Uyguladığı sınırlamalar olmasaydı aşılamaya daha erken başlayabilirdik

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı kısıtlamalar olmasa ülkesinin aşılama programına daha erken başlayabileceğini söyledi. ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının aşı alımını geciktirdiğini belirten Ruhani, "Yaptırımlar, engeller ve aşının satın alınmasıyla ilgili terörist Trump yönetiminin sınırlamaları olmasaydı kesinlikle aşılamaya çok daha erken başlayabilirdik. Bu Amerikalıların İran halkına karşı işlediği bir cinayettir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Hasan Ruhani
Hasan Ruhani

Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu Komite Başkanları ile yaptığı toplantıda, ülkedeki salgın süreci ve aşılama planlarına ilişkin bilgi verdi.

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"Çok daha erken başlayabilirdik"

  • ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının aşı alımını geciktirdiğini belirten Ruhani, "Yaptırımlar, engeller ve aşının satın alınmasıyla ilgili terörist Trump yönetiminin sınırlamaları olmasaydı kesinlikle aşılamaya çok daha erken başlayabilirdik. Bu Amerikalıların İran halkına karşı işlediği bir cinayettir." ifadelerini kullandı.

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Engellere ve sınırlamalara rağmen aşının satın alınmasıyla ilgili adımların atıldığını kaydeden Ruhani, Sağlık Bakanlığının onay verdiği aşıların ilk partisinin gelecek haftalarda ülkeye ulaşacağını ve aşılamanın hazırlanan programa göre başlayacağını söyledi.

Kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem

Ülkede salgının 4. dalgasının başlama riskine karşı gerekli tüm önlemlerin alınması talimatı veren Ruhani, kurallara uymayanlar ile yasakları ihlal edenler hakkında yasal işlemlerin süratle başlatılması gerektiğini ifade etti.

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"Bunun önünün alınması çok önemli"

Ruhani, sözlerini şöyle tamamladı:

  • "Koronavirüsün 4. dalgası çok tehlikeli olabilir ve bunun önünün alınması çok önemlidir. Tüm kurullar koordine içinde hareket ederse geride kalan 3 dalgada olduğu gibi 4. dalgayı da kontrol altına alabiliriz."
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