İran kara para aklama reformlarını tamamlamadığı için aşı alamıyor

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ülkesinin terörizmin finansmanı ve kara para aklama konusundaki mali reformları tamamlamadığı ve Mali Eylem Görev Gücü'ne (FATF) üye olmadığı için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı satın almak üzere para transferinde sorun yaşadığını söyledi.

Rebii, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesindeki FATF'e üyelikle ilgili açıklamada bulundu.

İran Meclisinin geçen yıl kabul ettiği ancak Anayasayı Koruyucular Konseyinin (AKK) onaylamadığı tasarının yasalaşmaması nedeniyle Kovid-19 aşısının alınması konusunda engellerle karşılaştıklarını ifade eden Rebii, "Yaptırımlar ve FATF'ın uyguladığı kurallar nedeniyle aşı alımında sorunlar yaşıyoruz." dedi.

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Hükümetin tasarının yasalaşması için çaba gösterdiğini hatırlatan Rebii, "Genel olarak FATF'a üye olmama ve kara listede yer almanın etkisi para temini ve işlemlerinde görüldü. Yaptırımların engel olmadığı durumlarda bile FATF bahaneler üretiyor." ifadelerini kullandı.