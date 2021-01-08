Koronavirüs İran dini lideri Hamaneyden aşılara yasaklama ABD eğer gerçekten koronavirüs aşısı bulsaydı kendi durumları böyle olmazdı
DÜNYA

İran dini lideri Hamaney'den aşılara yasaklama: ABD eğer gerçekten koronavirüs aşısı bulsaydı kendi durumları böyle olmazdı

İran dini lideri Hamaney İngiltere ve ABD’den koronavirüs aşısının ithal edilmesini yasakladığını duyurarak, “ABD ve İngiltere’ye güvenmiyoruz. ABD eğer gerçekten koronavirüs aşısı bulsaydı kendi durumları böyle olmazdı” dedi.

Haber Merkezi İHA
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney.
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, devrik Şah rejimine karşı Kum şehrinde düzenlenen ilk gösterilerin yıl dönümü nedeniyle halka seslendi.

  • Ukrayna yolcu uçağının düşürülmesi ve Kerman şehrinde General Kasım Süleymani’nin cenazesinde hayatını kaybedenleri anarak konuşmasına başlayan Hamaney, “Ukrayna yolcu uçağında ve Kerman’daki cenaze töreninde hayatını kaybeden şehitleri anmak istiyorum. Bu acı olay tüm yetkilileri büyük bir üzüntüye boğdu. Tahran’da ve Kerman’da hayatını kaybeden şehitleri rahmetle anıyoruz” dedi.

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"ABD ve İngiltere’ye güvenmiyoruz"

"ABD ve İngiltere’den ülkeye korona aşının getirilmesini yasaklıyorum" diyen Hamaney, “Kendi ürettiğimiz koronavirüs aşısı insan üzerinde de denendi. Bu bizim için iftihar ve gurur kaynağıdır. Aşıyı üreten ve bu konuda çalışan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. ABD ve İngiltere’ye ait koronavirüs aşısının ülkeye ithal edilmesini yasaklayan Hamaney, “ABD ve İngiltere’ye güvenmiyoruz. ABD eğer gerçekten koronavirüs aşısı bulsaydı kendi durumları böyle olmazdı. Bunlara güven duyulmaz. Diğer milletleri bir denek olarak kullanabiliyorlar” dedi.
Halktan koronavirüs yasaklarına uymalarını isteyen Hamaney vaka ve ölü sayılarının azaldığına işaret ederek, “Halk, salgının sona erdiğini düşünmesin. Yetkililerde görevlerini ciddiyetle takip etmeye devam etsinler” ifadelerini kullandı.

Tüyler ürperten görüntüler: Salgını ciddiye almamışlardı...
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Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 175 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 6 bin 421 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 53 bin 448'e vaka sayısının da 1 milyon 152 bin 72'ye çıktığını aktardı.
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Tüyler ürperten görüntüler: Salgını ciddiye almamışlardı...
İran'da koronavirüs kaynaklı vaka ve ölümler giderek artıyor. Koronavirüse karşı salgının ilk aylarında gerekli önlemleri almayan İran'da vaka sayılarındaki artış durdurulamıyor. İran'ın Kaemşehr şehrinin eteklerindeki bir mezarlıkta, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin yıkandığı bu görüntüler tüyler ürpertici.

"ABD İran’a yönelik yaptırımlarını sonlandırmalıdır"

Hamaney ABD ile nükleer anlaşma konusuna da değinerek, “ABD ve Avrupa, İran milletinin gasp edilmiş haklarını teslim etmelidirler. Bu bizim hakkımız. Tüm yaptırımlar kaldırılmalıdır” dedi. ABD’nin İran’a yönelik tüm yaptırımları kaldırması halinde nükleer anlaşmanın anlam kazanacağını kaydeden Hamaney, “ABD, uyguladığı yaptırımları kaldırırsa nükleer anlaşmaya dönmesi anlam kazanır. Yaptırımlar nedeniyle oluşan İran’ın zararlarının karşılanması da önemli bir konu” şeklinde konuştu.

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