Dünya Rum medyası Yunan F-16ları Ankaradan korkulduğu için uçamadı
AVRUPA

Rum medyası: Yunan F-16'ları Ankara’dan korkulduğu için uçamadı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, 'Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü etkinliğinde, Yunanistan'a ait F-16 savaş uçaklarının Başbakan Kiriakos Miçotakis'in talimatıyla uçmasının engellendiği iddia edildi. Rum medyası Miçotakis'in Türkiye'nin tepkisinden korkarak böyle bir karar aldığını yazdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunanistan'a ait F-16 savaş uçaklarının Başbakan Kiriakos Miçotakis'in talimatıyla uçmasının engellendiği iddia edildi.
Yunanistan'a ait F-16 savaş uçaklarının Başbakan Kiriakos Miçotakis'in talimatıyla uçmasının engellendiği iddia edildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, 1 Ekim'de kutladığı 'Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü etkinliğinde, Yunanistan'a ait F-16 savaş uçaklarının Başbakan Kiriakos Miçotakis'in talimatıyla uçmasının engellendiği iddia edildi.

Atina korktu

Rum medyasının manşete çektiği habere göre, Miçotakis hükümeti Türkiye'nin tepkisinden korktuğu için F-16'ları Kıbrıs semalarında uçuramadı. 'Atina korktu. Yunan savaş uçakları askeri geçit töreninde uçamadı' manşetini atan Fileleftheros gazetesi, daha önce uçması planlanan F-16'ların tören sabahı alınan ani bir kararla geri çekildiğini yazdı. Haberde, Miçotakis hükümetinin Ankara'nın baskısından korktuğu belirterek, F-16'ların sembolik olarak uçmasının önemli olduğuna işaret edildi. Gazete, "Türkiye'ye mesaj verilecekti. Ama Miçotakis hükümeti bu sembolik önemdeki eylemde bile bulunmadı. Bu, yeni Yunan hükümetinin, sorun veya arzu edilmeyen gelişmelere neden olacak eylem veya tercihler istememe politikasına tabi mantığı da destekliyor" ifadelerine yer verdi.

Yunanistan'a yönelik sert ifadelerin yer aldığı haberlerde, Yunanistan'ın hem garantör güç sıfatıyla, hem de Rumlarla ilişkileri sebebiyle farklı bir tercihte bulunabileceği görüşü ortaya konuldu. Haberlerde, Yunanistan'ın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini engelleyemediği de kaydedildi.

Karar hükümete ait

Konuyla ilgili açıklama yapan Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis de, 'savaş uçaklarının törende uçmaması kararının tamamen Miçotakis hükümetine ait olduğunu' söyledi.

Rum ve Yunan hükümetlerinin aldığı ortak karara göre, Yunanistan'a ait F-16 savaş uçakları Türkiye'ye mesaj vermek amacıyla 1 Ekim'de askeri tören alanında uçuş yapacaktı. Yunanistan'ın Güney Kıbrıs'taki Büyükelçiliği, aynı gün Rum yönetimine F-16'ların uçuşunun iptal edildiği bilgisini geçti. Rum yönetimi, olaydan duyduğu üzüntüyü ifade etmişti.

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 16 Ağustos 1960 yılında 7 Rum ve 3 Türk bakanla kurulmuş olmasına rağmen, Kıbrıs Rum Yönetimi, "Bağımsızlık Günü" adıyla 1 Ekim'de kutluyor.

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