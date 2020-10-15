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Dünya Rumların gizli Kıbrıs haritası ortaya çıktı Mustafa Akıncı toprakların bir kısmını Rumlara vermeliyiz demişti
AVRUPA

Rumların gizli Kıbrıs haritası ortaya çıktı: Mustafa Akıncı 'toprakların bir kısmını Rumlara vermeliyiz' demişti

KKTC'de gerçekleştirilecek seçimler öncesi skandal vaatlerde bulunan Mustafa Akıncı, "Kıbrıs'ta çözüm için topraklarımızın bir kısmını Rumlara geri vermeliyiz" demişti. Bu konunun tartışmaya açılması 2014 yılında yayınlanan Rumların gizli Kıbrıs haritasını gündeme getirdi. KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Mustafa Akıncı'nın kendisini mağdur gibi göstermesine tepki göstererek, "Ben bu ülkenin Dışişleri Bakanı olarak Sn. Akıncı’nın müzakereler sırasında verdiği haritayı görmedim. Ülkemiz için asıl mağduriyet burada yaratılmıştır. Konuşulması gereken bir mağduriyet varsa budur" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rumların Kıbrıs haritasının KKTC'yi tamamen yok etmeyi hedeflediği görülüyor.
Rumların Kıbrıs haritasının KKTC'yi tamamen yok etmeyi hedeflediği görülüyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) hafta sonu yapılan seçimlerde 11 aday yarışmıştı. Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı ilk iki sırada sandıktan çıkarak, ikinci tura kalmıştı. Bu pazar sandıklar tekrar kurulacak ve yüzde 50'yi geçen aday Cumhurbaşkanı olacak.

BÖLÜNMÜŞ HARİTA TEKRAR GÜNDEME GELDİ

Kıbrıs sorunu için Annan Planı başarısızlığa uğramış ve o dönem, Cenevre'de tarafların "büyük bir gizlilik içinde" BM yetkililerine verdikleri haritalar çelik kasalara kilitlenmişti. Rumlar, "Hayır" dedikleri Annan Planı'ndaki haritanın bir benzerini, kendi haritaları olarak BM yetkililerine sunmuştu.

  • Harita incelendiğinde, Rum tarafının Türkleri azınlık durumuna düşürmeyi, Rum toplumu içinde eritmeyi ve KKTC'yi tamamen yok etmeyi hedeflediği görülüyor.

AKINCI: ÇÖZÜM İÇİN RUMLARA TOPRAK VERMELİYİZ

Mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Maraş'ın açılması kararını seçim için atılmış bir adım olarak gördüğünü belirterek, "Demokrasi için yüz karası bir karardır" demişti. Bu sözler büyük tepki çekerken, Akıncı'nın daha önce söylediği bir söz gündeme gelmişti. 2017 yılında verdiği röportajda Akıncı, "Kıbrıs'ta çözüm için topraklarımızın bir kısmını Rumlara geri vermeliyiz" ifadelerini kullanmıştı.

KUDRET ÖZERSAY: AKINCI'NIN NASIL BİR HARİTA VERDİĞİNİ GÖRMEDİM

Mustafa Akıncı'nın bir sivil toplum örgütünün düzenlediği panele katılmadığı için mağduriyet yaratmasını eleştiren KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yaptığı manidar açıklamada, "Ben bu ülkenin Dışişleri Bakanı olarak Sn. Akıncı'nın müzakereler sırasında verdiği haritayı görmedim. Ülkemiz için asıl mağduriyet burada yaratılmıştır. Konuşulması gereken bir mağduriyet varsa budur" diyerek harita mevzusunu gündeme getirdi.

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