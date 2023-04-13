"Rus askerler kafa kesti" iddiası: Görüntüler infiale yol açtı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dünyada hiç kimsenin Rusların insanları nasıl kolay öldürdüğünü görmezden gelmemesi gerektiğini belirterek, “Ukraynalı esirin öldürüldüğü görüntüyü tüm dünya izlemeli” açıklamasını yaptı.

İddialarla ilgili bir açıklama da Rusya’dan geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukraynalı olduğu iddia edilen askerin başının kesilmesiyle ilgili yayılan görüntüye ilişkin “Bu korkunç görüntünün doğru olup olmadığı, nerede ve kimin tarafından bunun yapıldığının incelenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.