"Rus askerler kafa kesti" iddiası: Görüntüler infiale yol açtı

Rus ordusunun Ukrayna askerinin kafasını kestiği bir video infiale yol açtı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dünyada hiç kimsenin Rusların insanları nasıl kolay öldürdüğünü görmezden gelmemesi gerektiğini belirterek, “Ukraynalı esirin öldürüldüğü görüntüyü tüm dünya izlemeli” açıklamasını yaptı.
Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), görüntülerle ilgili soruşturma başlattı.
İddialarla ilgili bir açıklama da Rusya’dan geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukraynalı olduğu iddia edilen askerin başının kesilmesiyle ilgili yayılan görüntüye ilişkin “Bu korkunç görüntünün doğru olup olmadığı, nerede ve kimin tarafından bunun yapıldığının incelenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.