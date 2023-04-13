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Dünya

"Rus askerler kafa kesti" iddiası: Görüntüler infiale yol açtı

Ukrayna’daki Rus işgali bir yılı aşkın süredir devam ederken savaş suçlarına dair ortaya atılan iddialar da sürüyor. Bir Rus askerinin esir düşen bir Ukrayna askerinin kafasını kestiğine dair sosyal medyada paylaşılan görüntüler infiale yol açtı.

09:31 . 13/04/2023 الخميس
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Rus ordusunun Ukrayna askerinin kafasını kestiği bir video infiale yol açtı

Rus ordusunun Ukrayna askerinin kafasını kestiği bir video infiale yol açtı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dünyada hiç kimsenin Rusların insanları nasıl kolay öldürdüğünü görmezden gelmemesi gerektiğini belirterek, “Ukraynalı esirin öldürüldüğü görüntüyü tüm dünya izlemeli” açıklamasını yaptı.


Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), görüntülerle ilgili soruşturma başlattı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: İncelenmeli

İddialarla ilgili bir açıklama da Rusya’dan geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukraynalı olduğu iddia edilen askerin başının kesilmesiyle ilgili yayılan görüntüye ilişkin “Bu korkunç görüntünün doğru olup olmadığı, nerede ve kimin tarafından bunun yapıldığının incelenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.




#Ukrayna
#Rusya
#Savaş
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