Rus bankalarına yönelik yaptırımlar geri adım attırmaz

Rusya’nın Ukrayna hamlesinin ardından Batı cephesinden gelen ekonomik yaptırımlar, “Moskova’ya geri adım attırmada yetersiz kalacak” yorumuna neden oldu.

ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği’nin (AB) yürürlüğe koyduğu yeni yaptırımlar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakın bazı isimler ve Rus bankalarını hedef alıyor.

Açıklanan yaptırımlarla bazı Rus bankalarının uluslararası piyasalardaki faaliyetleri kısıtlanırken, Putin’e yakınlığıyla bilinen bazı Rus oligarklar da hedef alındı. Batı kamuoyu, Rusya’nın Ukrayna hamlesinin ardından açıklanan yaptırımların zayıf kaldığı gerekçesiyle yetkilileri eleştiriyor.

DÜNYA İngiltere Başbakanı Johnson: Beş Rus bankasını yaptırım listesine alıyoruz

DAHA SERT YAPTIRIM TALEBİ

İngiltere’de Muhafazakar Parti milletvekilleri, Başbakan Boris Johnson’dan Rus oligarkları hedef alan daha sert yaptırım talebinde bulundu. Öte yandan Washington Post gazetesinin konuştuğu uzmanlar da, 2014’te Rusya’nın Kırım’ı ilhakının ardından dönemin Barack Obama yönetiminin de benzer yaptırımları uyguladığına ancak istenen sonucun alınamadığına işaret etti.

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Batılı ülkelerin yaptırım uyguladığı bankaların Rus ekonomisinde fazla bir ağırlığının olmaması ve Sberbank, VTB ve Gazprombank gibi enerji gelirlerinin de toplandığı bankaların hedef alınmaması dikkati çekiyor.

İngiltere’nin yaptırım listesine Rus bankalarından Bank Rossiya, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank ve Black Sea Bank girerken, ABD Hazine Bakanlığı’nın açıkladığı yaptırımların hedefinde ise VEB ve Promsvyazbank yer aldı. Rusya’ya bir ekonomik yaptırım kararı da Japonya’dan geldi. Başbakan Kişida Fumio, Rusya yanlısı ayrılıkçı iki bölgeden resmi yetkililere vize tahsisinin askıya alınacağını ve bu kişilerin mal varlıklarının dondurulacağını açıkladı.